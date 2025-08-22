Gilmar Mendes adia para 6 de outubro audiência no STF sobre impactos da ‘pejotização’ Inicialmente marcada para 10 de setembro, a audiência foi transferida para 6 de outubro de 2025 Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 22/08/2025 - 13h07 (Atualizado em 22/08/2025 - 13h54 ) twitter

Gilmar Mendes adia audiência no STF sobre ‘pejotização’ Victor Piemonte/STF - 21/08/2025

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), alterou a data da audiência pública que vai discutir os impactos econômicos e sociais da chamada “pejotização”, prática em que trabalhadores são contratados como pessoa jurídica em vez de regime celetista.

Inicialmente marcada para 10 de setembro, a audiência foi transferida para 6 de outubro de 2025, mantendo o mesmo horário e local previamente definidos. Segundo despacho assinado pelo relator, a mudança considera a necessidade de reorganização interna do espaço da 2ª Turma.

O debate integra a análise do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.532.603, que trata do tema no STF e conta com repercussão geral reconhecida. A audiência reunirá representantes de entidades sindicais, associações patronais, magistrados e especialistas, com o objetivo de fornecer subsídios para a futura decisão da Corte.

O processo é acompanhado por Centrais Sindicais, Confederações Empresariais e Associações do Setor Produtivo.

Entenda o que é a ‘pejotização’

A “pejotização” é a prática na qual o trabalhador é contratado como PJ (Pessoa Jurídica) em vez de ser contratado no modelo tradicional, com a carteira assinada pelas regras da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Com isso, o empregado perde alguns direitos garantidos pela CLT, como o 13º salário, férias e seguro-desemprego.

A legalidade da “pejotização” estava em trâmite no STF até o dia 14 de abril, quando o ministro Gilmar Mendes suspendeu todos os processos relacionados ao tema.

Falta de uniformidade jurídica

Na decisão, ele apontou que existe uma falta de uniformidade entre os órgãos da justiça trabalhista, o que gerava insegurança jurídica e o aumento de pedidos de recurso no Supremo.

À RECORD, Gilmar afirmou que muitas decisões já consolidadas pelo STF poderiam, no futuro, ser revertidas devido ao embate com a Justiça do Trabalho.

“Daí a minha decisão de colocar essa questão da ‘pejotização’ para podermos ordenar e saber que casos deve ser aceita e que casos que não. Então precisamos ter um pouco de segurança nessa matéria”, pontuou o ministro.

Modernização das relações trabalhistas

Quanto à importância do debate, Gilmar afirma ser fundamental discutir a modernização das relações de trabalho. Ele entende que o sistema mudou e agora permite a atuação de maneira autônoma.

“A própria legislação já avançou um pouco nisso com essas empresas individuais, MEIs [Microempreendedores Individuais] e outros tipos de PJs. É um debate que também vai envolver, em algum momento, a própria política legislativa, a modernização da própria legislação, mas acho importante que isso se faça”, disse Gilmar.

O ministro destacou também as demandas dos empreendedores, que “reclamam do custo do Brasil e apontam como um dos problemas também a justiça do trabalho”. Para ele, é necessário entender esse momento e também defender uma justiça social que proteja o trabalhador.

Perguntas e respostas

