STF suspende 500 mil processos e reabre debate sobre pejotização no país Especialista avalia que a decisão do STF pode aumentar a segurança jurídica Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 23/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/04/2025 - 02h00 )

O STF suspendeu cerca de 500 mil processos para definir dois pontos-chave da pejotização: quem julga esses contratos e quem deve provar a legalidade da relação. Jorge Matsumoto, especialista em direitos trabalhistas, defende que a decisão trará mais segurança jurídica às empresas. Ele também aponta que o voto do ministro Gilmar Mendes tende a favorecer a liberdade de contratação.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.