Gilmar Mendes convoca audiência pública para discutir legalidade da ‘pejotização’ Data provável para realização da audiência é 10 de setembro Brasília|Do Estadão Conteúdo 03/07/2025 - 18h43 (Atualizado em 03/07/2025 - 18h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em abril, Gilmar suspendeu processos sobre o tema na Justiça Fellipe Sampaio/STF - 26.6.2025

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes convocou audiência pública para discutir a legalidade da contratação de trabalhador autônomo ou PJ (pessoa jurídica) para prestação de serviços — a chamada “pejotização”. Segundo Gilmar, a “coleta de dados e argumentos tecnicamente qualificados e especializados permitirá que esta Corte se debruce com maior segurança sobre os fatos”.

De acordo com o despacho publicado nesta quinta (3), a “data provável” para realização da audiência é 10 de setembro. Especialistas e entidades poderão se inscrever até 10 de agosto. O ministro ainda divulgará uma lista de convidados “com notória expertise sobre o tema”.

No despacho, Gilmar destaca que a contratação de prestadores de serviço se tornou uma prática recorrente entre empresas de todos os portes e segmentos.

“Nesse contexto, a definição de critérios claros e objetivos para a caracterização de eventual fraude torna-se imprescindível para assegurar a transparência, a proteção das partes envolvidas e, sobretudo, a segurança jurídica nas contratações”, afirmou.

‌



Os processos sobre o tema na Justiça estão suspensos desde abril. Isso vale até o julgamento definitivo do tema, que será analisado com repercussão geral — ou seja, o resultado deverá ser seguido por todos os tribunais que julgarem a mesma questão.

Entre os temas que serão definidos no julgamento, ainda sem data prevista, está a competência da Justiça do Trabalho para analisar a existência de fraude no contrato de prestação de serviços, a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, e a quem cabe comprovar se há ou não fraude na contratação (o autor da reclamação trabalhista ou a empresa contratante).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp