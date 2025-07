Gilmar Mendes sai em defesa de Moraes: “Independência do Judiciário é inegociável” Ministro do STF afirma que atuação do colega tem sido essencial para proteger a democracia brasileira Brasília|Do R7, em Brasília 30/07/2025 - 21h54 (Atualizado em 30/07/2025 - 21h54 ) twitter

Gilmar Mendes chamou sanções contra Moraes de 'ataques injustos' Rosinei Coutinho/SCO/STF - 03.04.2024

Em meio à repercussão das sanções impostas pelos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes, o também integrante do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes manifestou solidariedade ao colega nesta quarta-feira (30).

Em publicação nas redes sociais, Gilmar classificou os ataques como injustos e destacou a importância da atuação de Moraes em casos envolvendo ameaças à democracia.

“Declaro integral apoio ao Ministro Alexandre de Moraes. Ao conduzir com coragem e desassombro a função de relator de processos que envolvem acusações graves, como um plano para matar juízes e opositores políticos e a tentativa de subversão do resultado das eleições, o Ministro Alexandre tem prestado serviço fundamental para a preservação da nossa democracia”, afirmou.

Diante dos ataques injustos, declaro integral apoio ao Ministro Alexandre de Moraes. Ao conduzir com coragem e desassombro a função de relator de processos que envolvem acusações graves, como um plano para matar juízes e opositores políticos e a tentativa de subversão do… — Gilmar Mendes (@gilmarmendes) July 31, 2025

Gilmar também destacou a importância da autonomia do Judiciário brasileiro diante de pressões externas. Para ele, a reação institucional precisa ser firme, e os ataques não podem enfraquecer o papel constitucional do STF.

“Sobre os acontecimentos de hoje, é importante que se diga: a independência do Poder Judiciário brasileiro é um valor inegociável, e o Supremo Tribunal Federal seguirá firme no cumprimento de suas funções”, completou.

As declarações ocorrem no mesmo dia em que o governo norte-americano anunciou sanções contra Moraes com base na Lei Magnitsky, bloqueando bens e restringindo o acesso do ministro a território dos Estados Unidos.

A medida gerou reações contundentes de autoridades brasileiras, entre elas o próprio Supremo e a Procuradoria-Geral da República.

