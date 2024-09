Governador do DF cria Secretaria de Proteção Animal Órgão será responsável por promover a proteção, direitos e bem-estar dos animais da capital do país Brasília|Do R7, em Brasília 05/09/2024 - 09h26 (Atualizado em 05/09/2024 - 09h26 ) ‌



Nova secretaria foi criada oficialmente nesta quarta Matheus H Souza/Agência Brasília -

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, criou nesta quarta-feira (4) a Secretaria de Proteção Animal. A medida está em edição extra do Diário Oficial do DF e prevê que a pasta seja responsável por elaborar políticas públicas e programas voltados para a proteção dos animais da capital do país. A pasta também deve articular parcerias e gerenciar acordos relacionados ao manejo populacional, vacinação, atendimento veterinário e reabilitação em casos de maus-tratos.

Na prática, a nova secretaria vai absorver a estrutura e os cargos da antiga Subsecretaria de Proteção Animal, agora renomeada para Subsecretaria de Bem-estar Animal. A reorganização inclui a transferência dos recursos humanos e materiais, bem como dos recursos orçamentários e financeiros, da antiga Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal para a nova secretaria.

A Secretaria do Meio Ambiente volta, inclusive, a ter o seu nome original, mas continuará responsável pelo apoio operacional, administrativo e financeiro da nova pasta.

Segundo o governo, o objetivo é fortalecer as ações de proteção animal do DF e melhorar a resposta a situações de maus-tratos. No comando da pasta estará o delegado da Polícia Civil Ricardo Villafane Gomes.

Villafane é formado em Direito e mestre em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília. Antes de ser nomeado, estava atuando como delegado e Conselheiro do Conselho Distrital de Segurança Pública.