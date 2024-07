Governo descarta casos suspeitos de doença de Newcastle em aves no RS As amostras foram coletadas na sexta-feira (19) em três propriedades suspeitas, localizadas na zona de proteção Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 21/07/2024 - 11h01 (Atualizado em 21/07/2024 - 11h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Granja fica em Anta Gorda, no Rio Grande do Sul Agência Brasil - arquivo

Três casos suspeitos de Doença de Newcastle (DNC) no Rio Grande do Sul foram descartados após análises do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo revelarem resultado negativo para o vírus neste sábado (20). As amostras foram coletadas na sexta-feira (19) em três propriedades suspeitas, localizadas na zona de proteção estabelecida para DNC pela equipe de vigilância e defesa sanitária animal, em conjunto com a equipe do Ministério da Agricultura e Pecuária.

Conforme previsto no Plano Nacional de Contingência para DNC, estão sendo montadas barreiras sanitárias na região do Vale do Taquari para controlar a movimentação e evitar a entrada e passagem de aves na área do foco. Além disso, as investigações epidemiológicas continuam na zona de vigilância de proteção e em todo o Rio Grande do Sul.

O Ministério da Agricultura e Pecuária reforça que o consumo de produtos avícolas inspecionados pelo Serviço Veterinário Oficial (SVO) permanece seguro e sem contraindicações.

Doença de Newcastle (DNC)

A Doença de Newcastle (DNC) é uma enfermidade viral que afeta aves domésticas e silvestres, causando sinais respiratórios, frequentemente seguidos por manifestações nervosas, diarreia e edema da cabeça nos animais.

Publicidade

De notificação obrigatória à Organização Mundial da Saúde Animal (OMSA), ela é causada pela infecção por vírus pertencente ao grupo paramixovírus aviário sorotipo 1 (APMV-1), virulento em aves de produção comercial. Além de aves, pode atingir também répteis, mamíferos, e até mesmo seres humanos.

Os últimos casos confirmados no Brasil ocorreram em 2006 e em aves de subsistência, nos estados do Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Sul.