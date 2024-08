Governo reconhece situação de emergência por seca em 21 municípios do Acre Reconhecimento da situação de emergência serve para que os municípios solicitem recursos federais para assistência humanitária Brasília|Do R7, em Brasília 19/08/2024 - 14h17 (Atualizado em 19/08/2024 - 14h18 ) ‌



Entre as cidades afetadas estão Acrelândia, Assis Brasil e Brasiléia Fernando Frazão/ Agência Brasil

O governo federal reconheceu nesta segunda-feira (19) a situação de emergência em 21 municípios do Acre afetados por desastres. A portaria, publicada no Diário Oficial da União, inclui cidades atingidas pela seca, período com falta de chuva mais prolongado do que a estiagem, entre elas Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba (veja lista completa abaixo).

O reconhecimento da situação de emergência serve para que os municípios solicitem recursos federais para assistência humanitária, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestruturas e moradias destruídas ou danificadas pelo desastre.

Em julho, o governo do Acre decretou estado de emergência ambiental em todos os seus 22 municípios devido à seca, baixa umidade do ar, calor intenso e risco de incêndios. Um gabinete de crise chegou a ser instalado para tratar da seca no estado e amenizar a situação causada pela condição climática.

Nos últimos dez anos, o número de reconhecimentos federais de situações de emergência por desastres naturais no Brasil saltou de 1.189 para 2.197, segundo dados do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres que consideram o período entre 2014 e 2023. O índice representa aumento de 84% nas solicitações reconhecidas pela União. Estiagem, tempestades, inundações e enxurradas foram os desastres que mais atingiram os estados nesse intervalo.

Veja a lista de cidades em situação de emergência:

• Acrelândia

• Assis Brasil

• Brasiléia

• Bujari

• Capixaba

• Cruzeiro do Sul

• Epitaciolândia

• Feijó

• Jordão

• Mâncio Lima

• Manoel Urbano

• Marechal Thaumaturgo

• Plácido de Castro

• Porto Acre,

• Porto Walter,

• Rodrigues Alves,

• Santa Rosa do Purus

• Sena Madureira,

• Senador Guiomard

• Tarauacá

• Xapuri