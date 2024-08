STJ publica edital de concurso para formação de cadastro de reserva O último concurso do STJ foi realizado em 2018, e o seu prazo de validade venceu no dia 6 de fevereiro deste ano Economia|Do R7, em Brasília 19/08/2024 - 11h48 (Atualizado em 19/08/2024 - 11h48 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Arquivo / Agência Brasil

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) publicou nesta segunda-feira (19) o edital do concurso de formação de cadastro de reserva para o cargo de analista judiciário. Os interessados poderão se inscrever de 30 de agosto a 20 de setembro, pelo site do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), banca organizadora do concurso. A aplicação das provas está prevista 1º de dezembro de 2024.

O concurso será realizado no Distrito Federal, com provas objetivas e discursivas para todos os cargos, além de teste de aptidão física (TAF) específico para os candidatos ao cargo de analista judiciário na especialidade inspetor da polícia judicial. O último concurso do STJ foi realizado em 2018, e o seu prazo de validade venceu no dia 6 de fevereiro deste ano.

Veja abaixo as áreas e especialidades:

Área administrativa:

Sem especialidade

Inspetor da polícia judicial

Área apoio especializado:

‌



Análise de sistemas de informação

Arquitetura

Biblioteconomia

Comunicação social

Contadoria

Enfermagem

Engenharia civil

Engenharia elétrica

Engenharia mecânica

Medicina – ramo cardiologia

Medicina – ramo clínica geral

Medicina – ramo ortopedia

Odontologia – ramo dentística

Pedagogia

Psicologia

Suporte em tecnologia da informação Área judiciária :

: Sem especialidade