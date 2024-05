Aplicativo permite que cidadãos indiquem áreas com risco de desastres em 1.700 municípios

Alto contraste

A+

A-

Usuários podem mandar vídeos e fotos (Tomaz Silva/Agência Brasil - arquivo)

Um aplicativo do SGB (Serviço Geológico do Brasil) indica áreas de risco em 1.700 municípios e permite que a população colabore na indicação das áreas, por meio de vídeos e fotos. O “Prevenção SGB” apresenta funcionalidades de geolocalização que mostram, de forma simplificada, onde pode ocorrer desastres como inundações, enxurradas, deslizamentos de terra e quedas de blocos. Além das informações dos cidadãos, os dados do aplicativo são do SGB, empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia. O download pode ser feito aqui .

Por enquanto, a aplicação está disponível apenas para os celulares com sistema Android, mas a intenção do SGB é expandir o alcance para as demais plataformas. No app, que está em funcionamento há dois meses, os usuários podem checar informações de onde estão ou escolher áreas de interesse. Ao selecionar o local, a plataforma mostra tipologia do processo geo-hidrológico, descrição, sugestão de intervenção, além do número de edificações e pessoas nas áreas de riscos.

As classificações são feitas a partir de critérios como risco geológico, perigo geológico, suscetibilidade à corrida de massa, à inundação e à enxurrada. Há também informações sobre tremores de terra.

Inserção de dados

Por meio do aplicativo, os cidadãos vão poder inserir dados para aperfeiçoar o mapeamento de áreas de risco. Ao presenciar um evento geológico, como inundação ou deslizamento, os usuários podem cadastrar o fato, com vídeos, fotos e uma breve descrição. As informações enviadas vão para a base de dados nacionais sobre eventos de desastres. Novas áreas e cidades podem ser incluídas na plataforma à medida que o SGB fizer novos levantamentos.

Publicidade

Áreas de risco

Como o R7 mostrou , Porto Alegre (RS) ocupa a quinta posição entre os municípios com maior risco de desastres naturais do país , com 142 áreas de perigo, segundo dados do SGB atualizados em abril deste ano. Com 51 zonas de “risco muito alto”, a capital gaúcha enfrenta, principalmente, chances de deslizamentos, inundações e enxurradas. O município fica atrás apenas de Ouro Preto (MG), Nova Friburgo (RJ), Brusque (SC) e Jaboatão dos Guararapes (PE).

Em relação às unidades da federação, o Rio Grande do Sul está entre os oito estados com maiores riscos, com 716 áreas propensas a desastres, sendo 227 consideradas de alto perigo. Segundo o Serviço Geológico, 50% da tipologia do estado está suscetível a inundações e 27% está ameaçada por chances de deslizamentos. Na região, 381.665 pessoas vivem em áreas de risco.

Nos últimos 15 anos, o estado gaúcho registrou 5.734 ocorrências por desastres naturais, uma média de 382 casos por ano, de acordo com um levantamento da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que considera o intervalo entre 2009 a 2023. Nesse período, os prejuízos no setor público foram de pelo menos R$ 3 bilhões, sendo os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e distribuição de energia os mais afetados.