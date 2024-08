Jovem de 16 anos mata mãe a pedradas e facadas em Águas Lindas de Goiás Adolescente ligou para a polícia após cometer crime e aguardou chegada dos agentes em casa Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 20/08/2024 - 09h55 (Atualizado em 20/08/2024 - 09h59 ) ‌



Adolescente ligou para a polícia e se entregou PCGO/Divulgação -

Um jovem de 16 anos matou a própria mãe a pedradas e facadas em Águas Lindas de Goiás nesta segunda-feira (19). Segundo informações da Polícia Civil de Goiás, o jovem foi preso por ato infracional análogo ao crime de feminicídio. A polícia informou que o filho relatou constantes conflitos com a mãe, com uma última briga na manhã do dia do crime.

O adolescente premeditou o crime e matou a mãe a facadas e pedradas. Depois, ele ligou para a Polícia Militar de Goiás e confessou o crime. Ele permaneceu em casa, aguardando a chegada das autoridades

O caso é investigado pela 17ª Delegacia Regional de Polícia de Águas Lindas.