Vencimento de cota única do IPTU e da 1ª parcela começa nesta segunda no DF Datas de vencimento variam conforme o número de inscrição do imóvel; veja calendário completo

Alto contraste

A+

A-

Vencimento IPTU 2024 (Paulo H. Carvalho/Agência Brasília - Arquivo)

O vencimento da cota única do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) e da primeira parcela do tributo começa nesta segunda-feira (13) e vai até sexta (17) no Distrito Federal. As datas variam conforme o número final da inscrição do imóvel no Cadastro Imobiliário do Distrito Federal (veja calendário abaixo).

A Secretaria de Economia do DF explica que o imposto poderá ser pago em até seis parcelas iguais. O contribuinte também pode optar pelo pagamento em cota única, com direito a 10% de desconto. No entanto, o abatimento só é concedido se o imóvel não tiver débitos.

Vencimento IPTU 2024 (Agencia Brasília - Arquivo - Secretaria de Economia)

No parcelamento, o valor de cada parcela não pode ser inferior a R$ 20. Caso a soma do valor do IPTU e da taxa de limpeza urbana seja inferior a R$ 40, o pagamento tem que ser feito em cota única.

A previsão da Secretaria de Economia é arrecadar R$ 1,4 bilhão com o IPTU neste ano, considerando o reajuste do Índice Nacional de Preços ao Consumidor e também a inadimplência de 18% da população.