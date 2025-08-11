Lançamento de livro em Brasília aborda cidadania e previdência social para jovens Fernando Maciel lança livro para aproximar crianças e adolescentes do tema da previdência social Brasília|Do R7, em Brasília 11/08/2025 - 20h25 (Atualizado em 11/08/2025 - 20h26 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Fernando Maciel lança o livro "Direito Previdenciário de Pai para Filhos" em Brasília, voltado para jovens.

A obra tem como objetivo ensinar cidadania, direitos e deveres de maneira acessível e com exemplos do cotidiano.

A renda do lançamento será destinada ao projeto "Sai Pobreza", que ajuda 5.000 famílias em situação de vulnerabilidade.

O evento ocorrerá no dia 12 de agosto, às 19h, no Ernesto Café, com a presença do juiz Aragonêa Fernandes. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Procurador Fernando Maciel escreveu livro com a filha Reprodução/Instagram/@profernandomaciel

O professor e procurador federal Fernando Maciel lança nesta terça-feira (12), às 19h, na Ernesto Café, em Brasília, o livro Direito Previdenciário de Pai para Filhos, publicado pela Editora Dialética. A obra, voltada ao público infantojuvenil, foi escrita com a filha dele, Luna, de 10 anos, que idealizou o projeto.

O objetivo, segundo Maciel, é apresentar conceitos de cidadania, direitos, deveres e solidariedade de forma acessível, com exemplos cotidianos. O autor, que atua como professor em cursos de graduação, pós-graduação e preparatórios para concursos, pretende levar o conteúdo também para escolas da capital federal, promovendo rodas de conversa e palestras. A iniciativa já começou a ser aplicada na escola da filha, em Taguatinga.

“Nesses encontros, a ideia é, assim como no livro, em linguagem simples e exemplos cotidianos, falar sobre direitos, solidariedade e a importância da Previdência Social na vida das pessoas, e demonstrar a importância de se desenvolver uma cultura previdenciária e pensar por um futuro melhor para todos”, diz Maciel.

A renda obtida com as vendas no lançamento será destinada ao projeto “Sai Pobreza”, idealizado e coordenado pelo juiz do TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios) Aragonê Fernandes, que estará presente ao evento.

‌



A ação vai atender ao menos 5.000 famílias em situação de vulnerabilidade em Ceilândia, Sol Nascente, Brazlândia, 26 de Setembro, Itapoã e cidades do entorno do DF, com a entrega de material escolar.

De acordo com Aragonê, que cresceu em Ceilândia, a educação foi determinante em sua trajetória. “Acredito que a educação é o motor de transformação do nosso país. É nela que invisto e é por meio dela que quero devolver à sociedade tudo o que conquistei”, afirmou.

‌



Serviço

O quê: Lançamento do livro Direito Previdenciário de Pai para Filhos

Quando: 12 de agosto, às 19h

‌



Onde: Ernesto Café – SCLS 115, Bloco C, Loja 14, Asa Sul, Brasília (DF)

