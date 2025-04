Lula nomeia novo ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, nesta quinta Presidente deu posse ao novo ministro nesta manhã no Palácio do Planalto; indicação de nome foi dada por Davi Alcolumbre Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 24/04/2025 - 13h33 (Atualizado em 24/04/2025 - 14h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Frederico assume ministério após nomeação de Lula Ricardo Stuckert / PR - 24.04.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou e deu posse, na manhã desta quinta-feira (24), ao novo ministro das Comunicações, o engenheiro Frederico de Siqueira Filho.

O agora titular da pasta dirigia a Telebrás e teve o nome indicado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, após o deputado federal Pedro Lucas Fernandes (MA), líder do União Brasil na Câmara, recusar o convite para comandar a pasta no começo da semana.

O antigo ocupante do cargo, Juscelino Filho, retornou à Câmara dos Deputados, após ser denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) por suposto desvio de recursos de emendas parlamentares destinados a obras da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Segundo a investigação da Polícia Federal, Juscelino teria atuado para beneficiar uma empreiteira vinculada a políticos e apontada como parte de um suposto cartel envolvido em fraudes. As verbas em questão foram destinadas por meio de emendas parlamentares quando o ministro exercia mandato de deputado federal.

‌



A denúncia foi direcionada ao gabinete do relator do caso, ministro Flávio Dino, como apurou o R7. A defesa do ex-ministro nega as denúncias.

Quem é o novo ministro?

Frederico de Siqueira Filho é graduado em Engenharia Civil pela Universidade de Pernambuco e tem mais de 26 anos de experiência profissional no setor de telecomunicações/TI. Segundo informações públicas, o agora ministro começou a carreira em 1997 como coordenador técnico de engenharia e possui conhecimentos em administração, ciência política, comunicação e em diversos segmentos de gestão, tais como gestão de crises, de terceiros e de projetos.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp