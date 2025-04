Saiba quem é Pedro Lucas Fernandes, novo ministro das Comunicações Deputado federal líder do União Brasil na Câmara foi confirmado como substituto de Juscelino Filho Brasília|Do R7 10/04/2025 - 21h14 (Atualizado em 10/04/2025 - 21h24 ) twitter

Pedro Lucas Fernandes será ministro das Comunicações Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 19.3.2025

O novo ministro das Comunicações do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o deputado federal Pedro Lucas Fernandes (União Brasil-MA), segundo informou nesta quinta-feira (10) a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

Ele assume o cargo no lugar de Juscelino Filho, que pediu demissão depois de ser denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) ao STF (Supremo Tribunal Federal) por um suposto esquema de desvio de emendas parlamentares.

Pedro Lucas tem 45 e está no segundo mandato como deputado federal. Em 2022, ele foi eleito com 159.786 votos, o segundo mais bem votado no Maranhão. Durante fevereiro de 2023 e fevereiro deste ano, foi vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. Além disso, é o atual líder do União Brasil na Casa.

Em 2020, no auge da pandemia da Covid-19, ele foi o autor de uma proposta posteriormente transformada em lei que obrigou o uso de máscaras de proteção individual para circulação em espaços públicos e privados, em vias públicas e em transportes públicos como forma de enfrentamento à doença.

‌



Antes de ingressar na Câmara, ele foi vereador de São Luís (MA) por dois mandatos, entre 2012 e 2019.

O novo ministro é formado em administração de empresas e especialista em planejamento governamental. Pedro Lucas foi o primeiro presidente da Agência Executiva Metropolitana, secretaria responsável por obras e melhorias na infraestrutura da Região Metropolitana da Grande São Luís.

