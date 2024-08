Lula promete gás de cozinha gratuito na cesta básica até 2026 Segundo presidente, medida deve beneficiar mais de 21 milhões de famílias Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 30/08/2024 - 09h20 (Atualizado em 30/08/2024 - 09h52 ) ‌



Lula assegurou que gás de cozinha será de graça para 21 milhões de famílias até 2026 Montagem/mateus Bonomi/Agif/Estadão Conteúdo – 28.08.2024 e Marcello Casal jr/Agência Brasil – 29.11.2021

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu nesta sexta-feira (30) que, até o fim do mandato, em 2026, o gás de cozinha será gratuito na cesta básica. O petista defendeu o tratamento do botijão como essencial para as famílias e reclamou das críticas a respeito dos gastos com políticas públicas de inclusão.

“Nós tomamos a decisão que, até 2026, o gás será dado de graça para 21,6 milhões de famílias. O gás vai fazer parte da cesta básica, porque o cara está utilizando lenha, querosene, tem gente se queimando. O gás tem que ser tratado como uma coisa elementar para a família. Da mesma forma que ele quer feijão e arroz, precisa do gás para cozinhar. ‘Ah, mas custa caro’. Por que custa caro quando faz benefício para o povo pobre?”, questionou, em entrevista a uma rádio paraibana.

Lula não detalhou como será o financiamento da medida. Na segunda-feira (26), o petista enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei que amplia o alcance do Auxílio Gás, atualmente pago a 5,6 milhões de famílias. Segundo o governo federal, essa expansão do programa prevê injeção de R$ 14 bilhões na iniciativa.

O presidente comparou os gastos com a dívida pública e com juros aos investimentos em educação e saúde. “O que custa caro é uma dívida de quase R$ 1,7 trilhão que a gente tem e as pessoas não pagam. Sabe quanto o Brasil pagou de juros em 10 anos? R$ 4,7 trilhões. Sabe quanto investiu na saúde nesses mesmos 10 anos? R$ 1,8 trilhão. Na educação? R$ 1,6 trilhão. Então, o caro neste país é dívida, é pagamento de juros”, completou, ao criticar o mercado. “’O mercado não vai gostar’. Acho que eles nunca votaram em mim, então eu não governo para o mercado, governo para o povo.”