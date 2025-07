Marina Sena, espetáculos, feira de moda e exposições; veja onde curtir o fim de semana do DF Agenda cultural do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos Brasília|Do R7, em Brasília 11/07/2025 - 12h13 (Atualizado em 11/07/2025 - 12h13 ) twitter

Veja o que fazer no DF Arte/ R7

O segundo fim de semana de julho de Brasília está com uma programação para todos os públicos. Entre os destaques estão os shows de Marina Sena, Gloria Groove e Thiago Pantaleão, espetáculos de comédia, exposições e atividades de lazer. A programação reúne eventos a partir desta sexta-feira (11).

Shows acontecem neste fim de semana Reprodução/ Instagram @amarinasena/@sinatrabykramarenco

🎤 Serenata da GG, Marina Sena e Thiago Pantaleão

Neste sábado (12), o Setor de Clubes Sul recebe a cantora Marina Sena para apresentar seu novo álbum “Coisas Naturais”. Na mesma noite, Glória Groove sobe ao palco com a sua “Serenata da GG”, show de pagode com músicas autorais e regravações de clássicos. O line up termina com o cantor Thiago Pantaleão, que traz hits pop como “Desculpa por Eu Não Te Amar”

Onde : Setor de Clubes Sul

: Setor de Clubes Sul Quando : sábado (12)

: sábado (12) Horário : 18h

: 18h Valor: a partir de R$ 109

🎶 Sinatra In Concert

Mario Kramarenco, interprete de Frank Sinatra no mundo, retorna ao Brasil com sua “Sinatra In Concert South América Tour 2025” neste sábado (12). O espetáculo acontecerá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, com direito a orquestra, dançarinos e backing vocals.

‌



Onde : Centro de Convenções Ulisses Guimarães

: Centro de Convenções Ulisses Guimarães Quando : sábado (12)

: sábado (12) Horário : 21h30

: 21h30 Valor: a partir de R$ 67

‌



Espetáculos acontecem neste fim de semana Divulgação/CCBB e Reprodução/Instagram @fabiorabin

🎭 Espetáculo “Da Janela”

O CCBB recebe a peça inclusiva Da Janela, que conta a história de amizade entre três crianças com recursos acessíveis integrados à narrativa.

‌



Onde : CCBB

: CCBB Data : 5 a 13 de julho

: 5 a 13 de julho Horário : Sábados às 11h e 16h | Domingos às 11h | sexta (12) às 16h

: Sábados às 11h e 16h | Domingos às 11h | sexta (12) às 16h Valor: a partir de R$ 15

😂 Troca-Troca

A comédia Troca-Troca chega ao DF para neste sábado (12) e domingo (13), no Teatro da Unip. O espetáculo propõe uma reflexão bem-humorada sobre os desafios do amor no século 21 e a importância da comunicação. A classificação é de 14 anos.

Onde : 11/07 – Teatro Caesb; 12 e 13/07 – Teatro UNIP Brasília

: 11/07 – Teatro Caesb; 12 e 13/07 – Teatro UNIP Brasília Quando : 12/07 a 13/07

: 12/07 a 13/07 Horário : sábado às 20h; domingo às 19h

: sábado às 20h; domingo às 19h Valor: a partir de R$ 60

😂 Fábio Rabin

Fábio Rabin apresenta seu especial de comédia, “Ladeira abaixo”, no Teatro Caeb, em Águas Claras. O show fala sobre as desesperadas tentativas de um homem para reconquistar sua esposa, após alguns vacilos.

Onde : Teatro da Caesb- Águas Claras

: Teatro da Caesb- Águas Claras Quando : sábado (12)

: sábado (12) Horário : 21h

: 21h Valor: a partir de R$ 60

Exposições têm entradas gratuitas Divulgação/ TCU/ Caixa Cultural

🖼️ Frequências Urbanas

Na Caixa Cultural Brasília, a exposição Frequências Urbanas explora identidade, resistência e esperança por meio de obras com forte identidade cultural.

Onde: Caixa Cultural Brasília

Caixa Cultural Brasília Data: Até 20 de julho

Até 20 de julho Horário: Terça a domingo, das 9h às 21h

Terça a domingo, das 9h às 21h Ingresso: Gratuito

⚡ Energia, Sou Watt

No Sesi Lab, a mostra interativa aborda o papel do cidadão na transição energética e no combate às mudanças climáticas.

Onde: Sesi Lab

Sesi Lab Data: Até 7 de setembro

Até 7 de setembro Horário: Terça a sexta, das 9h às 18h | Fins de semana e feriados, das 10h às 19h

Terça a sexta, das 9h às 18h | Fins de semana e feriados, das 10h às 19h Ingresso: R$ 20 (inteira)

🖼️ Cenas Brasileiras

O Centro Cultural TCU exibe Cenas Brasileiras, com obras de modernistas como Portinari, Tarsila e Di Cavalcanti.

Onde: Centro Cultural TCU

Centro Cultural TCU Data: Até 30 de agosto

Até 30 de agosto Horário: Segunda a sábado, das 9h às 18h

Segunda a sábado, das 9h às 18h Ingresso: Gratuito

🎨 Paulo Cavalcante – O Artista Brincante

A exposição no Espaço Renato Russo apresenta a trajetória visual de Paulo Cavalcante, em diálogo com a cultura popular nordestina.

Onde: Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul)

Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul) Data: Até 20 de julho

Até 20 de julho Horário: Terça a domingo, das 10h às 20h

Terça a domingo, das 10h às 20h Ingresso: Gratuito

Veja as opções de lazer Divulgação/ Mara Rodrigues / Planetário de Brasília

Remoda - Feira de Brechós

Neste sábado (12), acontece a feira de brechós “Remoda”, na Ceilândia. O evento terá mais de 60 expositores, com peças a partir de R$ 5. O objetivo é promover o consumo consciente, a valorização do trabalho artesanal e o incentivo à moda circular.

Onde : Praça da Estação do metrô de Ceilândia

: Praça da Estação do metrô de Ceilândia Quando : sábado (12)

: sábado (12) Horário : 11 às 18h

: 11 às 18h Valor: gratuito

Star Wars day

O Planetário de Brasília está com a atração Star Wars day a partir deste sábado (12). O evento promete transportar o público para uma galáxia com apresentação da Orquestra Filarmônica, show de drones e atividades educativas. A entrada é gratuita.

Onde : Planetário de Brasília

: Planetário de Brasília Quando : sábado (12)

: sábado (12) Horário : 18h

: 18h Valor: gratuito

