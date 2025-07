Mauro Vieira critica tarifa dos EUA contra o Brasil e afirma que medida é indefensável Ministro das Relações Exteriores diz que alegação de Trump para justificar medida foi fabricada por desconhecimento Brasília|Do R7, em Brasília 18/07/2025 - 18h11 (Atualizado em 18/07/2025 - 18h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mauro Vieira afirmou que está tentando negociar redução de tarifas Reprodução/ RECORD - 18/07/2025

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse nesta sexta-feira (18) em entrevista exclusiva à RECORD que a tarifa de 50% contra o Brasil anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é indefensável.

Segundo Vieira, a justificativa apresentada pelo norte-americano para impor a taxação foi “fabricada por um desconhecimento”.

“As tarifas são indefensáveis porque, na carta, o Trump diz que os impostos são aplicados devido ao superávit do Brasil com os Estados Unidos. Isso é uma falácia, é uma mentira”, afirmou Vieira.

RESUMO DA NOTÍCIA Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, critica tarifa de 50% dos EUA contra o Brasil.

Ele afirma que a justificativa de Trump para a taxa é uma 'falácia' e 'mentira'.

Trump alega prejuízos comerciais dos EUA devido ao Brasil, o que é refutado por Vieira e Lula.

O Brasil busca negociar a redução das tarifas e aguarda resposta das autoridades norte-americanas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

No início de julho, Trump enviou uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva informando sobre o tarifaço. Segundo o presidente norte-americano, trata-se de resposta a supostos ataques do Brasil à liberdade de expressão de empresas dos Estados Unidos e ao tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

‌



A carta também aborda alguns aspectos do comércio bilateral entre países, com Trump sugerindo que os Estados Unidos estariam acumulando prejuízos comerciais na relação com o Brasil.

No entanto, essa afirmação foi negada pelo presidente Lula e rebatida com ênfase por Mauro Vieira. “Se considerar os últimos 15 anos, foram registrados déficit de US$ 410 bilhões do Brasil para os Estados Unidos. Portanto, a alegação para essa taxação não existe”, garantiu o chanceler.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Brasil tenta diálogo com os EUA

O ministro também ressaltou que, desde abril, quando os EUA anunciaram a imposição unilateral de tarifas a diversos países, incluindo uma taxa de 10% sobre o aço brasileiro, o Brasil manteve diálogo constante com representantes da Casa Branca.

Segundo Vieira, esse diálogo está dentro da prática diplomática do Brasil. O governo federal garante que enviou uma carta a autoridades dos EUA em 16 de maio para tentar negociar as tarifas. Contudo, Vieira comentou que o Executivo foi surpreendido pela carta de Trump anunciando o imposto de 50%.

‌



Vieira também afirmou que o Brasil continua querendo negociar a redução das tarifas impostas pelos Estados Unidos. Segundo ele, após o envio da carta de Trump ao presidente Lula, o governo brasileiro respondeu com uma nova correspondência, na qual apresentou propostas para solucionar o impasse.

Até o momento, não houve uma resposta oficial por parte das autoridades norte-americanas.

“Mandamos uma carta pedindo que eles respondessem a nossa carta em que nós apresentávamos propostas que eram consequências das negociações que nós fizemos. Estamos esperando que haja uma resposta. Não posso dizer agora o que vai acontecer, mas será uma consequência dessa carta”, afirma o ministro.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp