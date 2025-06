Itamaraty confirma saída de 27 pessoas de delegação brasileira do território de Israel Grupo conseguiu atravessar a fronteira para a Jordânia e vai embarcar para o Brasil em voos comerciais nos próximos dias Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 18/06/2025 - 10h38 (Atualizado em 18/06/2025 - 10h44 ) twitter

Mais um grupo de gestores brasileiros se preparam para sair de Israel Redes sociais/Reprodução/Folha Vitória

A última delegação de políticos e representantes brasileiros que estava em Israel conseguiu deixar o território e atravessar a fronteira para a Jordânia.

A informação foi confirmada na manhã desta quarta-feira (18) por fontes do Itamaraty, ouvidas pelo R7. Segundo a pasta, o grupo deve embarcar para o Brasil em voos comerciais nos próximos dias.

As datas e horários, contudo, ainda não foram definidos.

Os voos dependem da abertura do espaço aéreo da Jordânia, que, em momentos de intensificação do conflito armado entre Israel e Irã, permanece fechado por questões de segurança.

O R7 busca confirmação da lista de políticos que deixaram Israel, mas até o momento, os nomes não foram divulgados.

O Itamaraty reforça que as embaixadas estão em diálogo para garantir a segurança dos brasileiros que estão no país.

Nos últimos dias, o ministro Mauro Vieira, conversou por telefone com o chanceler da Jordânia, Ayman Safadi, para facilitar a saída da delegação brasileira pelo país.

Na segunda-feira (16), 12 políticos que estavam em Israel também conseguiram deixar o país. O grupo precisou atravessar a Jordânia até a Arábia Saudita, onde embarcam em um avião particular para o Brasil.

Comunidade de brasileiros

A comunidade de brasileiros no Irã e em Israel chega a cerca de 12 mil pessoas, segundo estimativa do Ministério das Relações Exteriores. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, no Irã, a comunidade é de cerca de 180 brasileiros, enquanto em Israel, o número ultrapassa os 12 mil.

A maioria deles, contudo, é formada por cidadãos com dupla cidadania e que já possuem uma vida consolidada nos países do Oriente Médio.

Ou seja, brasileiros já inseridos na sociedade. O desafio de retorno dos brasileiros se deve ao bloqueio do espaço aéreo decorrente da troca de ataques.

Diante da escalada de tensões, o Ministério das Relações Exteriores recomenda aos brasileiros que não viajem para Israel, Jordânia, Iraque, Irã, Líbano, Palestina e Síria.

Aos que já se encontram nesses países, a pasta emitiu um alerta recomendando que sejam tomadas as seguintes precauções:

⁠Acompanhar os sites e mídias sociais das embaixadas brasileiras na região e seguir suas orientações;

Seguir as recomendações de segurança das autoridades locais;

Evitar multidões e protestos;

Monitorar a mídia local;

Não deixar seus locais de residência sem se certificar de que as condições de segurança o permitem;

Caso seu voo tenha sido cancelado, procurar a companhia aérea para remarcação dos bilhetes;

Verificar se seus documentos de viagem estão em dia e com ao pelo menos seis meses de validade.

Veja os contatos das repartições diplomáticas brasileiras na região:

Embaixada em Tel Aviv: +972 54 803 5858. Recomenda-se, ainda, baixar o aplicativo do Home Front Command (https://www.oref.org.il/en) e manter-se atento aos seus alertas.

Escritório de Representação em Ramala: +972 59 205 5510

Embaixada em Beirute: +961 70 108 374 e comunidade de whatsapp: https://chat.whatsapp.com/J0GirtTkZ4ELaM7gAfb3Lb

Embaixada do Brasil em Amã: +962 7 7558 4460

Embaixada do Brasil no Cairo: (002012)2244-4808

Embaixada em Teerã: +98(0)912-148-5200

Embaixada em Damasco: +963 933 213 438

Embaixada em Bagdá: +964 780 929 1396

