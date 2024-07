Moraes abre inquérito para investigar Allan dos Santos por suposta difusão de notícias falsas Em abril, Allan voltou a criar uma conta em uma rede social, o que contraria decisão do STF, que baniu sua participação em 2021 Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 30/07/2024 - 14h33 (Atualizado em 30/07/2024 - 14h38 ) ‌



Allan dos Santos na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPI) das Fake News Roque de Sá/Agência Senado - 05.11.2019

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), abriu inquérito para investigação de Allan dos Santos sobre uma suposta atuação coordenada para difundir informações falsas com o intuito de interferir no curso de investigação criminal em trâmite no Supremo. Na semana passada, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu a abertura de investigação e o bloqueio de contas do blogueiro. O R7 tenta contato com a defesa do blogueiro.

Moraes também intimou a empresa “X” (antigo Twitter) para que, no prazo de duas horas, bloqueie o perfil responsável pela publicação das notícias fraudulentas sob pena de multa diária de R$ 100 mil, além da intimação da empresa Meta para que também bloqueie o perfil.

Conforme a ação, apresentada por uma jornalista, Allan dos Santos teria publicado em redes sociais mensagens em que, supostamente, a jornalista confessa um plano do ministro Alexandre de Moraes para prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. A representação “aponta que as capturas de tela divulgadas foram manipuladas e que, mesmo sendo alertado sobre a fraude, Allan dos Santos continuou a difamar a jornalista”. A Procuradoria considerou que a mensagem é falsa.

Em abril, Allan voltou a criar uma conta em uma rede social, o que contraria decisão do STF, que baniu sua participação em 2021. De acordo com Santos, essa é sua 39ª conta, e na biografia ele escreve: “Não vão me calar!”.

Foragido da Justiça brasileira, Santos vive nos Estados Unidos desde 2020, onde burla sucessivamente a proibição do STF com criação de novos perfis nas redes sociais. Em dezembro de 2023, ele havia criado mais uma conta no Instagram, sendo o 38º perfil.