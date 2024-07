Morre Clodo Ferreira, autor da música Revelação e professor da Universidade de Brasília

‌



Clodo Fernandes vivia em Brasília desde os 12 anos Clodo Fernades/ Instagram - 19/04/2024

Morreu, nesta terça-feira (16), Clodo Ferreira, compositor, músico e professor da UnB (Universidade de Brasília), aos 72 anos. Clodo estava internado no Hospital Brasília, onde fazia tratamento para seis tipos de câncer.

O artista era conhecido pela parceria com o cantor Fagner, que gravou algumas de suas composições, como ‘Revelação’. Cantores como Dominguinhos, Fafá de Belém, Elba Ramalho, Simone, MPB-4, Milton Nascimento, Nara Leão, Ney Matogrosso e Zizi Posse também gravaram composições dele.

Na UnB, Clodo Ferreira dava aulas na Faculdade de Comunicação, onde ministrou disciplinas como comunicação e música e criatividade, de 1985 a 2012, quando se aposentou.

Clodo nasceu em Teresina, no Piauí, mas mudou para Brasília aos 12 anos. O velório será nesta quarta-feira (17), das 8h30 às 10h, e o sepultamento às 11h, no Cemitério Campo da Esperança.

Despedida

A morte do artista foi lamentada nas redes sociais. A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) disse que Clodo é grande artista que nos ensinou que “não há vencedor quando se mata o amor”. A deputada distrital Arlete Sampaio (PT-DF) também lamentou a morte do artista. “Hoje damos, com pesar, nosso adeus a Clodo Ferreira. Compositor, professor da UnB, deixará saudades. Que Deus console a família e amigos. Vá em paz, Clodo!”

A Associação dos Docentes da Universidade de Brasília emitiu nota de pesar pela morte de Clodo. “A Diretoria da ADUnB-S.Sind manifesta pesar e solidariedade pelo falecimento do professor Clodo Ferreira aos familiares, amigos, ex-alunos e colegas”, disse.

A Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília lembrou em nota da importância do professor para todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele. “A Direção da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (FAC-UnB) vem a público manifestar sincero pesar dirigido, em primeiro lugar, à esposa e filhos do professor Clodomir (Clodo) Ferreira. Sintam-se abraçados. Professor Clodo sempre tinha um brilho intenso nos olhos quando falava da família, dos irmãos, filhos e esposa, das alegrias de criar uma família. Sintam-se sinceramente abraçados e saibam que terão na FAC um palco permanente para recordar Clodo. Em segundo lugar, nos solidarizamos com todos que sentem o tom agudo da despedida dos grandes agentes da cultura brasileira, como é o professor, músico e agente cultural Clodo Ferreira.”