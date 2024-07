‘Seriedade fiscal eu tenho mais do que quem dá palpite nessa questão no Brasil’, diz Lula Presidente afirmou que não é ‘marinheiro de primeira viagem’; íntegra da entrevista será exibida às 19h50 no JR

Brasília|Renata Varandas, da RECORD 16/07/2024 - 13h48 (Atualizado em 16/07/2024 - 14h27 ) ‌



