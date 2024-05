MPT recebeu 60 denúncias de comparecimento obrigatório ao trabalho durante calamidade

Alto contraste

Enchentes superaram tragédia de 1941 (Mauricio Tonetto / Secom)

O MPT-RS (Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul) recebeu 60 denúncias relacionadas às enchentes que atingiram o estado. Segundo o órgão, a maioria está relacionada ao comparecimento obrigatório ou permanência de empregados em áreas inundadas, ou sob risco. A maioria dos casos se concentram na região de abrangência de Porto Alegre.

Os dados foram divulgados nessa terça-feira (14), mas computam registros encaminhados até a segunda-feira (13). O MPT-RS não suspendeu os prazos em procedimentos que envolvam irregularidades trabalhistas relativas à tragédia ambiental. “Os procedimentos de outros temas podem ter seus prazos suspensos por 30 dias, prorrogáveis por mais 30, a partir de 7/5, dependendo da decisão de cada procurador oficiante”, explica o órgão.

O público pode entrar em contato com o órgão, inclusive para registrar possíveis violações trabalhistas, pelos canais online de atendimento. São eles:

Site do MPT — mpt.mp.br

Link direto — bit.ly/mpt_denuncie

Reunião com representantes

O MPT-RS se reuniu, nessa segunda (13), com as principais entidades de empregados e empregadores do Estado para discutir medidas alternativas em meio ao cenário de calamidade pública. “O órgão orienta os empregadores a priorizar, para redução dos impactos trabalhistas advindos das enchentes, medidas que garantam a manutenção da renda e do salário dos trabalhadores”, ressaltou o órgão em comunicado.

Além disso, foi reforçada a importância do diálogo prévio entre as partes, para buscarem medidas adequadas para cada setor econômico da região.