‘Muita dor’, diz Bolsonaro sobre o falecimento da deputada Amália Barros Ela estava internada desde 1º de maio para uma cirurgia para a retirada de um nódulo no pâncreas

Deputada estava internada desde 1º de maio (Renato Araújo/Câmara dos Deputados - Arquivo/Renato Araújo/Câmara dos Deputados - Arquivo)

O ex-presidente Bolsonaro comentou o falecimento da deputada Amália Barros (PL-MT) neste domingo (12). A parlamentar morreu nesta madrugada de complicações sofridas por uma cirurgia no pâncreas. “Deus, em sua infinita bondade, a receba e conforte seus familiares e amigos”, disse Bolsonaro em uma rede social. Veja abaixo:

- Com muita dor informo o passamento da nossa amiga e irmã Deputada Federal Amália Barros de Mato Grosso.



- Deus, em sua infinita bondade, a receba e conforte seus familiares e amigos. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 12, 2024

Michelle Bolsonaro também publicou uma mensagem sobre o falecimento da deputada. “Vou te amar pra sempre, minha amiga. Você está nos braços do nosso Pai”, comenta.

O Partido Liberal ofereceu condolências à família e amigos de Amália e disse que “sua garra incansável e sua dedicação por melhorar a vida dos cidadãos serão para sempre lembradas”.

É com com profundo pesar que o Partido Liberal lamenta o falecimento da Deputada Federal Amália Barros.



Sua garra incansável e sua dedicação por melhorar a vida dos cidadãos serão para sempre lembradas. — Partido Liberal - PL 22 (@plnacional_) May 12, 2024

O senador Jorge Seif (PL-SC) postou uma homenagem à colega de partido e disse que “o Brasil perde uma grande mulher”. Deltan Dallagnol afirmou que a deputada era “uma guerreira, com uma história de vida linda e inspiradora”.

O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes, disse que a Amália “se tornou um grande exemplo de superação de barreiras e de dedicação e amor ao próximo” e ofereceu condolências à família.

Minhas condolências à família da @amaliabarros, que se tornou um grande exemplo de superação de barreiras e de dedicação e amor ao próximo, Que Deus a acolha na sua infinita misericórdia e conforte seus familiares e amigos. Deixará muitas saudades! pic.twitter.com/UgKO69aIoo — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) May 12, 2024

Internação

A deputada estava internada em um hospital particular de São Paulo desde 1º de maio. Ela foi submetida a uma cirurgia para a retirada de um nódulo no pâncreas. De acordo com o boletim médico, a deputada passou por uma drenagem das vias biliares na terça-feira (7) e por um procedimento adicional de radiointervenção na quinta-feira (9), ficando sob cuidados intensivos.