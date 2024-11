Paulo Teixeira apoia fala de Janja contra Elon Musk: ‘Estava preso nas nossas gargantas’ Ministro de Desenvolvimento Agrário se posicionou nas redes sociais; especialistas avaliam potencial desconforto diplomático Brasília|Do R7, em Brasília 18/11/2024 - 13h38 (Atualizado em 18/11/2024 - 13h54 ) twitter

Paulo Teixeira defendeu Janja nas redes sociais Marcelo Camargo/Agência Brasil -

O Ministro de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, saiu em defesa da primeira-dama, Janja Lula da Silva, após ela xingar o dono do X (antigo Twitter), Elon Musk, em um dos painéis do G20 social. Teixeira disse que a “verdade é que Janja falou o que estava preso nas nossas gargantas”. “Esse é o sentimento sobre Elon Musk e sua interferência negativa na política internacional”, escreveu.

O comentário de Janja foi feito no sábado (16), depois de uma rodada de discussão no painel do G20 Social em que ela pediu a palavra. A primeira-dama discursou sobre a dificuldade de aprovar leis para regulamentar as redes sociais e destacou que, durante as fortes enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, além de ajudar as famílias, foi preciso combater as notícias falsas.

A verdade é que a @JanjaLula falou o que estava preso nas nossas gargantas. Esse é o sentimento sobre Elon Musk e sua interferência negativa na política internacional. — Paulo Teixeira (@pauloteixeira13) November 17, 2024

Em certo momento, a plateia escuta um barulho, como se fosse uma buzina, e começam a rir. Janja então diz: “Alô, acho que é o Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive, fuck you, Elon Musk”. Em seguida, plateia e convidados a aplaudiram.

Após a repercussão da fala da primeira-dama nas redes sociais, Elon Musk usou o X para responder Janja. “Eles perderão a próxima eleição”, escreveu. O bilionário, que comandará o Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos a partir de 2025, é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Desconforto diplomático

Sem citar o xingamento da primeira-dama, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, na noite de sábado (16), que não é preciso ofender ninguém. A declaração foi dada por Lula enquanto ele defendia o combate à fome em um festival organizado por Janja no G20, no Rio de Janeiro.

“Eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém, não temos que xingar ninguém. Precisamos apenas indignar a sociedade”, disse Lula.

Na avaliação de especialistas ouvidos pelo R7, contudo, o ataque da primeira-dama Janja da Silva ao bilionário Elon Musk, tem potencial de causar um “desconforto diplomático” entre Brasil e Estados Unidos. Segundo eles, a fala de Janja pode piorar ainda mais a provável difícil relação entre os governos Lula e Donald Trump.

O cientista político André César, sócio da Hold Assessoria Legislativa, explica que o xingamento da primeira-dama foi “bastante deslocado”, “fora de tom” e é “inevitável” que gere mais problemas além dos já esperados na relação entre os países.

“Acho que ela perdeu o tom. As informações que nos chegam de imediato é que o próprio Lula ficou incomodado, assim como a alta cúpula da diplomacia brasileira. Além disso, dá argumento para o pessoal da direita atacar o governo brasileiro. Para além do desconforto, piora o ambiente diplomático. Digamos que o Itamaraty vai ter que remar mais para minimizar esse potencial estrago”, afirmou.

Na avaliação da professora de ciência política da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) Mayra Goulart, a fala de Janja foi uma “bola fora” e vai na contramão da imagem de liderança global que Lula e o governo brasileiro estão se esforçando para construir.

Ela salienta que o presidente brasileiro vem investindo em uma posição que contribui para o fortalecimento dos fóruns multilaterais, buscando ser um representante dos países periféricos e dos povos oprimidos.

“Lula quer um papel de protagonismo nessa cena diplomática, o que exige um papel moderado, um papel que, embora comprometido com questões como a redução da desigualdade e combate às mudanças climáticas, tem esse perfil de não ser tão beligerante e tão envolvido em disputas políticas. Então, essa fala da Janja destoa disso”, explicou Mayra, que também é coordenadora do laboratório de partidos, eleições e política comparada da UFRJ.