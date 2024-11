A repercussão negativa do ataque de Janja a Elon Musk ronda o Planalto A maioria das mais de 1,3 milhão de menções à primeira-dama era de críticas à postura da primeira-dama R7 Planalto|Do R7 17/11/2024 - 21h56 (Atualizado em 17/11/2024 - 22h37 ) twitter

Lula diz que não é preciso xingar ninguém, após Janja atacar Elon Musk em evento no G-20

Funcionários, ministros e diplomatas do governo Lula ficaram contrariados com o que foi considerado um erro da primeira-dama Janja da Silva ao xingar Elon Musk, o homem forte do governo eleito americano Donald Trump.

Ela trouxe Musk para o centro do G20 de graça. Isso sem que o CEO do X tivesse ao menos tomado posse. E, de quebra, atrapalhou qualquer tipo de tentativa de aproximação neste começo de nova era Trump.

Na Esplanada, o comentário é que o desejo de protagonismo de Janja ofusca o trabalho do Brasil e do presidente. Aliás, o próprio Lula fez uma reprimenda pública: “Não temos que xingar ninguém”, disse no festival de música do G20 Social, também no Rio.

A web critica

Dados da agência Ativaweb, que monitora a internet, mostraram mais de 1,3 milhão de menções sobre o fato em um dia. Quase todas elas no X (ex-Twitter) e de cunho negativo, com críticas à postura da primeira-dama por líderes da oposição.

‌



No X, Musk repostou o vídeo do deputado do PL-MG Nikolas Ferreira. Até a noite deste domingo (17), o post tinha quase 300 mil curtidas, impactando mais de 53 milhões de usuários da rede. Ou seja, foi um desastre de comunicação.

Os otimistas creem que o fato pode por um certo limite na atuação de Janja. Até para entender qual deve ser o papel dela no governo federal.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.