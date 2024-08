Polícia Civil do DF cumpre 47 mandados de prisão contra membros de facção Operação acontece na manhã desta sexta, 43 mandados de busca e apreensão são cumpridos em residências e celas do DF Brasília|Do R7, em Brasília 30/08/2024 - 08h45 (Atualizado em 30/08/2024 - 08h46 ) ‌



Operação cumpre mandados em Goiás, São Paulo e no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu na manhã desta sexta-feira (30) 47 mandados de prisão preventiva contra membros de facção criminosa que atua no DF e em vários estados do país. A ação faz parte da terceira fase da Operação Saturação, com cumprimento de 43 mandados de busca e apreensão. Parte dos mandados judiciais são cumpridos em celas dos presídios do DF, como no Presídio Feminino, no Centro de Internamento e Reeducação e no Centro de Detenção Provisória.

Os mandados são cumpridos em Planaltina-DF, Riacho Fundo II, São Sebastião, Guará, Sobradinho I e II, Recanto das Emas, Ceilândia, Itapoã, e Estrutural. Também são cumpridos mandados em Águas Lindas (GO), Novo Gama (GO), Luziânia (GO) e em Mogi das Cruzes (SP).

A operação realizada pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado contou com a mobilização de 342 policiais, incluindo delegados, agentes de polícia e policiais penais. Segundo a polícia, as investigações revelaram que os integrantes da organização criminosa estavam envolvidos no tráfico de drogas, crimes patrimoniais e crimes violentos, além do recrutamento de novos membros para fortalecer a estrutura do PCC e expandir as operações no DF.

O objetivo da ação desta sexta é neutralizar membros que desempenham funções-chave, para desmantelar as estruturas da facção. A operação contou com o apoio do Núcleo de Fiscalização do Sistema Penitenciário do Ministério Público do Distrito Federal e com o suporte operacional da Secretaria de Administração Penitenciária, e de outras unidades da Polícia Civil vinculadas ao Departamento de Atividades Especiais e do Departamento de Polícia Especializada.

Os investigados podem responder por promoção, constituição, financiamento e integração em organização criminosa. As penas podem ser agravadas e superar 13 anos de prisão.