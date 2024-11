Polícia investiga suspeita de bomba na Rodoviária Interestadual de Brasília Artefatos semelhantes a explosivos foram encontrados dentro de mala de passageiro de ônibus vindo do Rio de Janeiro Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 18/10/2024 - 15h54 (Atualizado em 18/10/2024 - 17h45 ) twitter

Local foi isolado, e material foi detonado Reprodução/Record Brasília

A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada na tarde desta sexta-feira (18) para investigar uma suspeita de bomba na Rodoviária Interestadual de Brasília. Segundo informações preliminares, foram encontrados artefatos semelhantes a explosivos e granadas dentro de uma mochila de um passageiro. O local foi isolado, e as operações de embarque e desembarque no terminal estão paralisadas até a liberação dos órgaõs competentes.

A gestão da Rodoviária informou que a equipe do BPCães identificou um artefato suspeito durante uma inspeção de rotina em um ônibus que saiu do Rio de Janeiro com destino à capital federal. À polícia, o suspeito revelou que havia recebido dinheiro para entregar o material no estado do Maranhão. Ele foi detido e o artefato foi detonado pelos especialistas do esquadrão Anti-Bombas do Bope (Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar) em local seguro.

Em abril deste ano, foram encontrados dois pacotes com materiais explosivos no estacionamento externo do Aeroporto de Brasília. A área foi isolada pela polícia por três horas, e o material foi detonado. Em seguida, foi encaminhado para a Polícia Civil para passar por perícia. Os voos não foram afetados.

* Sob supervisão de Leonardo Meireles