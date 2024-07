Principal opositor de Nicolás Maduro, Edmundo Gonzalez vota em Caracas Mais cedo, Gonzalez convocou todos os eleitores a votar e cumprimentou os venezuelanos que estão no exterior votando Internacional|Do Estadão Conteúdo 28/07/2024 - 16h32 (Atualizado em 28/07/2024 - 16h34 ) ‌



Edmundo González, principal opositor de Maduro nas eleições na Venezuela X/@EdmundoGU

O candidato à oposição na Venezuela, Edmundo Gonzalez, votou neste domingo (28) em Caracas. A jornalistas, ele disse que esperará o resultado do Conselho Nacional Eleitoral. “Também temos nossos próprios mecanismos para conhecer o avanço do processo”, comentou. As falas foram transmitidas por uma live nas redes sociais, porém a transmissão estava instável.

Mais cedo, Gonzalez convocou todos os eleitores a votar e cumprimentou os venezuelanos que estão no exterior votando “desde muito cedo.” “Isso também é por vocês”, escreveu. O candidato substituiu Maria Corina Machado, vencedora das prévias, após ela ter sido impedida pelo Supremo Tribunal de Justiça de concorrer a qualquer cargo por 15 anos.

Na última pesquisa da AtlasIntel, divulgada na sexta-feira, 26, ele aparecia como preferido à corrida eleitoral, com 51,9% dos votos. Maduro ocupava o segundo lugar, com 44,2%.

Maduro

Os locais de votação na Venezuela abriram as portas neste domingo às 6h no horário local (7h no horário de Brasília) para as eleições presidenciais do país. Nicolás Maduro, votou e afirmou que vai “garantir” que sejam respeitados os resultados das eleições em que aspira a um terceiro mandato de seis anos.

”Reconheço e reconhecerei o árbitro eleitoral, os boletins oficiais e garantirei que sejam respeitados”, disse Maduro após votar em Caracas. “Apelo aos 10 candidatos presidenciais a respeitarem, a garantirem o respeito e a declararem publicamente que respeitarão o boletim oficial do Conselho Nacional Eleitoral.”