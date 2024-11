Profissionais de saúde do DF são flagradas fazendo babyliss em horário de trabalho em UPA Registro foi feito pela acompanhante de uma paciente que aguardava atendimento; Iges adotou medidas disciplinares Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 22/11/2024 - 10h32 (Atualizado em 22/11/2024 - 10h32 ) twitter

Profissionais da saúde foram flagradas fazendo babyliss no cabelo durante o horário de trabalho em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Núcleo Bandeirante no Distrito Federal. A imagem foi gravada por uma acompanhante de uma paciente que aguardava atendimento e foram feitas na manhã e tarde desta terça-feira (19). Questionado pelo R7, o Iges (Instituto de Gestão Estratégias em Saúde), responsável pela administração das UPAs, disse que adotou medidas disciplinares.

“O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal informa que as quatro colaboradoras registradas nas imagens foram identificadas e foram adotadas as medidas disciplinares cabíveis e de Compliance”, explicou.

Mulheres foram flagradas por acompanhante de paciente Arquivo cedido ao R7 - reprodução

O Iges acrescentou que “não compactua com esse tipo de comportamento ou conduta”. Os nomes das profissionais de saúde não foram divulgados.

Segundo o relato das pacientes, no momento em que elas faziam o babyliss, diversos pacientes aguardavam ajuda e atendimento das profissionais.

Com apuração da produtora Anna Luisa