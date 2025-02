Programa para acesso a médicos especialistas recebeu R$ 590 milhões do governo em 2024 Áreas como oncologia, cardiologia, ortopedia, otorrinolaringologia e oftalmologia foram escolhidas para programa Brasília|Do R7, em Brasília 25/01/2025 - 15h39 (Atualizado em 25/01/2025 - 15h39 ) twitter

Exame no HMIB Rodrigo Nunes

O Ministério da Saúde anunciou um investimento de R$ 590 milhões no programa Mais Acesso a Especialistas, inaugurado no ano passado. A iniciativa tem como objetivo aprimorar a qualidade e eficiência no atendimento especializado aos pacientes em todas as unidades da federação, incluindo o Distrito Federal.

Desse montante, R$ 65,7 milhões serão direcionados à criação de Núcleos de Regulação e Gestão, que apoiarão a implantação de ações como a administração de filas e demais processos administrativos. Outros R$ 524 milhões seguem para promover o desenvolvimento do programa.

As unidades de saúde oferecerão uma diversidade de cuidados integrados dentro do Mais Acesso a Especialistas, abrangendo áreas como oncologia, cardiologia, ortopedia, otorrinolaringologia e oftalmologia.

“O trabalho está direcionado para integrar os dados de saúde em uma rede nacional. Essa transição tecnológica permitirá um monitoramento mais eficaz e reduzirá problemas como o absenteísmo [falta] nas consultas, garantindo um sistema mais ágil e acessível”, destacou a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

A promessa do Mais Acesso a Especialistas é criar um fluxo coordenado de cuidados, em que pacientes acessem diversas consultas e exames especializados sem entrar em várias filas de espera. Os pacientes são encaminhados a serviços de saúde que realizem a maioria dos procedimentos necessários.

As secretarias de saúde serão responsáveis por monitorar os serviços para garantir que todos os procedimentos sejam realizados no prazo máximo de 30 dias para oncologia e 60 dias para outras especialidades abrangidas pelo programa.