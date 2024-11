PSD desiste de lançar candidatura à Presidência do Senado, diz Eliziane Gama Senadora tentava emplacar sua candidatura; Senado nunca teve uma presidente mulher Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 12/11/2024 - 18h25 (Atualizado em 12/11/2024 - 19h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eliziane Gama era a candidata do partido Edilson Rodrigues/Agência Senad

O PSD desistiu de lançar candidatura própria à Presidência do Senado. A informação foi confirmada pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA), nesta terça-feira (12), pelas redes sociais. Segundo a parlamentar, a decisão foi tomada em reunião conjunta do partido. O senador Omar Aziz (PSD-AM) confirmou que o partido vai apoiar a candidatura de Davi Alcolumbre (União-AP).

Até então, Eliziane Gama era pré-candidata da legenda para a sucessão de Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Pacheco, no entanto, já tinha anunciado apoio a Davi Alcolumbre.

A senadora disse respeitar a decisão do partido e agradeceu ao presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, ao líder da bancada, Omar Aziz, e o senador Otto Alencar (PSD-BA). “Respeito a decisão da bancada e fica minha gratidão pelos apoios que recebi nesses meses", disse Eliziane.

O Senado nunca teve uma presidente mulher em 200 anos de história. O cargo mais alto ocupado por uma senadora na mesa diretora da Casa foi de primeira vice-presidente, em 2012, com a então senadora Marta Suplicy (PT-SP). Em 2021, com a candidatura de Simone Tebet (MDB-MS), pela primeira vez uma mulher concorreu à Presidência do Senado.

O PSD no Senado decidiu, em reunião conjunta, não lançar agora candidatura própria para disputar a presidência. Respeito a decisão da bancada e fica minha gratidão pelos apoios que recebi nesses meses. Agradeço em especial a @gilbertokassab @OmarAzizSenador e @ottoalencar — Eliziane Gama (@elizianegama) November 12, 2024

O PSD tem a maior bancada do Senado, com 15 parlamentares. Outros seis partidos já declararam apoio a Alcolumbre: PL, PT, União Brasil, PP, PSB e PDT. Com isso, o senador tem um total de 59 parlamentares a seu favor, mais do que o mínimo de votos para ser eleito, que é de 41.