Queda de helicóptero em Terra Yanomami deixa dois indígenas mortos Aeronave, que prestava serviço para o Ministério da Saúde, transportava cinco pessoas, entre eles três pacientes indígenas Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 08/07/2025 - 18h18 (Atualizado em 08/07/2025 - 18h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aeronave caiu nesta segunda-feira (7) Fernando Frazão/Agência Brasil

A queda de um helicóptero na região da Terra Indígena Yanomami, em Roraima, deixou dois mortos nesta segunda-feira (7). A aeronave, que prestava serviço para o Ministério da Saúde , transportava cinco pessoas, entre eles três pacientes indígenas das aldeias Mokorosik e Kahusik.

O helicóptero tinha como destino a UBSI (Unidade Básica de Saúde Indígena) de Parima quando precisou fazer um pouso forçado.

Segundo o ministério, das vítimas estão dois idosos de 78 e 80 anos. O terceiro paciente seria uma criança de 10 anos, que teve queimadura leve e suspeita de luxação na perna. Ela foi transferida para o Centro de Referência da Saúde Indígena em Surucucu, onde recebeu atendimento inicial e está estável.

Os demais passageiros da aeronave foram resgatados e passam bem. A pasta informou que a coordenação do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami monitora os desdobramentos do resgate e está dando apoio aos familiares.

‌



A FAB (Força Aérea Brasileira) foi acionada para coordenar a operação de resgate da aeronave. Entretanto, a equipe não conseguiu pousar devido às condições meteorológicas e operacionais na região (próxima à localidade de Aru).

A aeronave retornou com segurança à base de Surucucu e as buscas foram retomadas a partir das 8h50 desta terça-feira (8).

‌



Investigações

De acordo com a FAB, durante a ação inicial, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vai aplicar técnicas específicas para coleta e confirmação de dados.

“São aplicadas técnicas específicas por profissionais qualificados e credenciados, responsáveis pela coleta e confirmação de dados, preservação dos elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação”.

‌



A FAB informou que a conclusão da investigação ocorrerá no menor prazo possível, “dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes”.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp