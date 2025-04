Sem negociação entre EUA e China, dólar segue em queda e Ibovespa registra avanços Em meio a tensão comercial entre os países, um acordo entre os governos era esperado, principalmente pelo mercado Economia|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 24/04/2025 - 14h50 (Atualizado em 24/04/2025 - 14h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moeda vem sendo impactada pelas medidas de Trump Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo

Após o governo chines negar que esteja negociando com os Estados Unidos, o dólar segue operando em queda firme, sendo negociado a R$ 5,675 por volta das 14h23 desta quinta-feira (24). Em contrapartida, o índice Ibovespa, principal indicador da bolsa de valores brasileira, a B3, registra avanço nesta tarde, batendo 134.428,16 pontos, uma alta de 1,66%.

Em meio a tensão entre os países, um acordo entre os governos era esperado, principalmente pelo mercado. Desde o início do atual mandato, Trump tem aplicado tarifas sobre as importações de diferentes produtos, gerando tensão diplomática com os principais aliados do país e desencadeando uma guerra comercial, por exemplo, com a China.

Além da negativa do governo chines, recentemente, Trump iniciou uma guerra com o presidente do Federal Reserve (Banco Central americano) ameaçando demiti-lo, gerando ainda mais incerteza para os norte-americanos. Entretanto, nesta terça-feira (22) o líder republicano voltou atrás e negou a afirmação.

Do lado da China, o vice-primeiro-ministro chines He Lifeng reforçou medidas para impulsionar comércio exterior e enfrentar tarifas dos EUA. A fala foi feita durante o lançamento da Ação Especial para Facilitação do Comércio Transfronteiriço nesta quinta-feira.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Além disso, o governo da China informou que a iniciativa será implementada em 25 cidades chinesas e tem por objetivo impulsionar a economia diante dos desafios globais, incluindo o aumento recente das tarifas dos EUA sobre produtos chineses.





‌











Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp