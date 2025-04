EUA oferecem vales-presente de R$ 140 para incentivar testes de gripe aviária Programa na Califórnia distribui vales em comunidades próximas a fazendas afetadas pelo vírus H5N1 Internacional|Do R7 24/04/2025 - 13h42 (Atualizado em 24/04/2025 - 13h42 ) twitter

EUA oferecem vales-presente de R$ 140 para incentivar testes de gripe aviária Reprodução/JR na TV

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e o governo da Califórnia, nos Estados Unidos, estão oferecendo vales-presente de US$ 25 (cerca de R$ 142) para incentivar testes e vacinação contra a gripe aviária em comunidades próximas a fazendas afetadas pelo vírus.

A iniciativa, chamada de AFAST (Projeto de Teste de Vigilância de Área de Gripe Aviária), busca aumentar a adesão a testes de detecção do vírus H5N1 e à vacina sazonal contra a gripe, segundo informações da emissora norte-americana CBS News.

Algumas clínicas californianas estão distribuindo os vales a moradores que aceitam realizar o teste para identificar possíveis infecções por gripe aviária ou tomar a vacina contra a gripe sazonal.

O programa também responde a rumores disseminados nas redes sociais, que sugeriam que os testes para gripe aviária em trabalhadores rurais sintomáticos teriam sido suspensos a pedido do CDC, sob orientação do Secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr. As autoridades negaram essas alegações.

‌



“Não houve nenhuma mudança em nossa orientação para testar casos suspeitos. Não temos conhecimento de trabalhadores sintomáticos que não tenham sido encaminhados ou testados para H5N1, e é muito improvável que o teste seja recusado se houver suspeita do vírus”, disse à CBS News um porta-voz do Departamento de Saúde Pública da Califórnia.

Esforços em outros estados

Além da Califórnia, outros estados afetados pela gripe aviária, como Nevada e Idaho, também mantêm programas de testes e tratamento para trabalhadores rurais expostos ao vírus.

‌



Em Nevada, as autoridades confirmaram à CBS News que continuam oferecendo testes e cuidados. Já em Idaho, AJ McWhorter, porta-voz do Departamento de Saúde e Bem-Estar, disse que não há “conhecimento de que trabalhadores sintomáticos estejam sendo desencorajados a fazer testes”.

A propagação do vírus H5N1, que causou a morte de uma pessoa nos EUA, em janeiro deste ano, também abalou o fornecimento de ovos, que tiveram altas nos preços em todo o país – e até no Brasil.

