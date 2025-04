Dólar cede e Ibovespa sobe, mas devagar: apetite global dita ritmo de moeda e bolsa Real valoriza com commodities e busca por risco, enquanto bolsa brasileira acompanha Nova York em ritmo lento Economia|Do R7, com Estadão Conteúdo 22/04/2025 - 18h39 (Atualizado em 22/04/2025 - 18h39 ) twitter

Enquanto o dólar caiu, Ibovespa voltou ao patamar dos 130 mil pontos nesta terça (22) Felipe Rau/Estadão Conteúdo - 07.04.2025

O dólar apresentou queda expressiva nesta terça-feira (22), rompendo o patamar de R$ 5,75. A moeda americana perdeu força frente a divisas emergentes, impulsionada pela alta das commodities, notadamente o petróleo, e pelo aumento do apetite por risco no cenário internacional.

A valorização do real pode ter refletido a desvalorização do dólar no exterior na véspera. Investidores buscaram refúgio em outros ativos devido à instabilidade gerada pelas críticas de Donald Trump ao presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

A moeda brasileira exibiu o segundo melhor desempenho entre as divisas de maior liquidez, superada apenas pelo peso chileno. O índice DXY, termômetro do dólar ante cesta de moedas fortes, recuou na segunda-feira ao menor nível desde março de 2022. Nesta terça, o índice ensaiava recuperação.

Apesar da persistência das críticas de Trump, o apetite por risco melhorou, impulsionando a recuperação das bolsas em Nova York, com ganhos superiores a 2%.

O ouro, tradicional porto seguro e recordista na véspera, recuou. Scott Bessent, secretário do Tesouro dos EUA, mencionou a insustentabilidade do impasse tarifário com a China e expressou expectativa por arrefecimento das tensões.

O dólar à vista encerrou o pregão com baixa de 1,30%, cotado a R$ 5,7284, o menor valor desde 3 de abril. Apesar da queda acentuada, a moeda americana acumula leve alta no mês.

Feriado favoreceu o real

Fabrizio Velloni, economista-chefe da Frente Corretora, avaliou o real poderia ter sofrido na véspera, caso o mercado local estivesse aberto, devido à maior aversão ao risco decorrente das tensões entre Trump e o Fed.

“Ontem, vimos uma busca maior por proteção. Investidores abandonaram o dólar e compraram ouro com essa tensão entre Trump e o Fed. Hoje, os mercados mostram uma certa recuperação do apetite ao risco, o que é bom para divisas emergentes”, afirma.

Ele ressalta que o Brasil pode se beneficiar de aumento de exportação de commodities agrícolas, como soja e milho, para a China diante do tarifaço de Trump: “Vemos agora um cenário em que as economias e moedas emergentes podem ser puxadas pela China”.

Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, reiterou o desconforto com a inflação elevada e a necessidade de política monetária restritiva. Ele mencionou a menor atratividade em apostar contra o real após a elevação da Selic.

Bolsa retoma os 130 mil pontos

O Ibovespa acompanhou o movimento de recuperação global, embora com menor intensidade. O índice brasileiro retomou o patamar de 130 mil pontos, impulsionado por fatores técnicos e pelo cenário externo positivo.

O giro financeiro, contudo, permaneceu abaixo da média após o feriado. A política tarifária americana continua no centro das atenções do mercado.

O Ibovespa fechou com alta de 0,63%, atingindo 130.464,38 pontos, com avanço mensal de 0,16%. O fluxo estrangeiro diminuiu neste mês, impactado pelas incertezas na política tarifária americana.

