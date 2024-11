TSE registra abstenção de 29,26% no segundo turno das eleições municipais Neste ano, Goiás foi o estado com maior abstenção, de 34,43%, seguido do Espírito Santo com 33,17% Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 27/10/2024 - 20h45 (Atualizado em 27/10/2024 - 21h09 ) twitter

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) registrou uma taxa de abstenção de 29,26% no segundo turno das eleições, até as 20h03 deste domingo (27).

Dos 33 milhões de brasileiros aptos a votar, 9,9 milhões não foram às seções eleitorais. A taxa de não comparecimento ficou abaixo da registrada na eleição de 2020, durante a pandemia, quando foi registrada uma abstenção de 29,47%.

Neste ano, Goiás foi o estado com maior abstenção, de 34,43%, seguido do Espírito Santo com 33,17%. O estado com a menor foi o Ceará, com 16,28%.

A presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministra Cármen Lúcia, afirmou que houve um aumento na abstenção no segundo turno do pleito deste ano e que vai fazer estudos de aperfeiçoamento.

“Há um aumento de abstenção no segundo turno. Até aqui temos entre 28% e 30% de abstenção. Tivemos casos climáticos, outros problemas. Vamos verificar e ver o que podemos aperfeiçoar. Vamos ter que apurar em cada local e trabalhar com os dados”, afirmou a presidente do TSE, Cármen Lúcia.

A ministra disse também que o segundo turno das eleições municipais deste ano ocorreu de forma tranquila e “absoluto respeito” ao exercício regular de um direito e de um dever. Além disso, disse que quer “uma monotonia democrática”.

Segundo a ministra, a entrega que a Justiça Eleitoral apresenta ao povo brasileiro “é rigorosamente o atestado de que a democracia brasileira funciona com instituições sólidas e seguras”.

A ministra afirmou ainda que a democracia é o espaço no qual todos podem e devem conviver, com sossego e alegria. “Amanhã recomeçamos os trabalhos até porque os trabalhos são incessantes e as eleições sigam sendo serenas”, disse.