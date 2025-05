Vendas para o Dia das Mães no DF vão superar os últimos anos, diz Fecomércio Instituto estima crescimento médio de 27,3% se comparado a 2024; expectativa de venda é a maior dos últimos anos Brasília|Do R7 10/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/05/2025 - 02h00 ) twitter

A expectativa entre empresários do Distrito Federal para o Dia das Mães, comemorado neste domingo (11), é de aumento nas vendas.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio aponta um crescimento médio de 27,3% em relação ao ano passado, com 80% dos lojistas esperando vender mais do que em 2024 — o maior índice de confiança dos últimos anos.

Já 17% dos lojistas acreditam que as vendas serão semelhantes às do ano passado, e somente 2% preveem queda. A pior expectativa dos últimos anos foi registrada em 2021, quando 55,5% esperavam vendas estáveis, 39,5% acreditavam em aumento e 5% previam redução.

A pesquisa também comprova que os consumidores acompanham esse otimismo: 83% declararam intenção de comprar presentes para a data — em 2024, foram 79%. O gasto médio previsto é de R$ 245,74.

Por outro lado, 17% dos consumidores afirmaram que não pretendem comprar presentes.

Os principais motivos são: não ter ninguém para presentear (38,5%), dificuldades financeiras (19,2%), desemprego (17,3%) e outras prioridades de gastos (11,5%).

Entre os que vão presentear, a preferência recai sobre cosméticos e perfumes (27,6%). Roupas e acessórios aparecem em seguida, com 19,9% de intenção, seguidos por calçados (11,2%), flores (9,9%) e joias ou bijuterias (6,9%).

Cliente prefere pagar com cartão

O principal método de pagamento continua sendo o cartão de crédito (45,5%). O Pix ou transferência é a escolha de 29,3% dos consumidores, seguido por cartão de débito (15%) e dinheiro (10,2%).

Com a expectativa de crescimento nas vendas, 67,8% dos comerciantes reforçaram os estoques; 31,7% mantiveram os níveis habituais, enquanto 0,5% optaram por reduzir.

Entre os que adotaram estratégias específicas para impulsionar as vendas, 19,8% ampliaram a variedade de produtos, 18,7% fizeram promoções, 11,2% investiram em propaganda, 10,3% montaram vitrines temáticas e 9,1% ofereceram atendimento especializado.

