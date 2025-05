DF terá Passe Livre no transporte público para mulheres com medida protetiva Detalhes ainda não foram publicados, mas objetivo é facilitar acesso aos serviços de assistência Brasília|Do R7 06/05/2025 - 16h25 (Atualizado em 06/05/2025 - 16h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ibaneis anunciou Passe Livre para mulheres com medida protetiva Geovana Albuquerque/Agência Brasília - Arquivo

O governador Ibaneis Rocha anunciou nesta terça-feira (6) que mulheres com medidas protetivas e em situação de acolhimento terão direito ao Passe Livre no transporte público. O objetivo é facilitar o acesso aos serviços da Secretaria da Mulher e aos Centros de Referência da Mulher Brasileira. A medida e os detalhes ainda não foram publicados pelo GDF (Governo do DF).

“Queremos garantir que todas as mulheres em situação de vulnerabilidade tenham as condições necessárias para reconstruir suas vidas, sem que a falta de transporte seja um obstáculo”, detalhou Ibaneis. A iniciativa prevê uma maior articulação entre os serviços oferecidos para pessoas em situação de violência, aumentando a proteção e a autonomia das vítimas.

A vice-governadora Celina Leão afirma que a medida é “fundamental para garantir que as mulheres possam acessar serviços públicos que são essenciais, especialmente, em momentos de dor e vulnerabilidade”.

Centro de Referência da Mulher Brasileira

O anúncio foi feito durante a inauguração de uma nova unidade do Centro de Referência da Mulher Brasileira no Recanto das Emas. O objetivo do novo local é ampliar o atendimento a mulheres em situação de violência ou vulnerabilidade no Distrito Federal.

‌



O espaço oferece atendimento gratuito e de portas abertas. Para receber apoio, basta que a mulher procure a unidade. São oferecidos serviços de apoio psicológico, orientação jurídica, capacitação profissional e encaminhamento ao mercado de trabalho.

O centro tem 270 metros quadrados de área construída e conta com brinquedoteca, salas de atendimento, recepção, copa, espaços de convivência e estacionamento. O investimento na obra foi de cerca de R$ 1,7 milhão, com recursos federais e contrapartida do governo local.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp