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R7 Brasília

'A gente não quer que ela vire estatística': mulher quer justiça por tia morta por motorista sem CNH

Gabriela Rodrigues perdeu a tia, Elcina Pereira, em acidente causado por motorista sem habilitação que dirigia sob efeito de entorpecentes

Brasília|Do R7

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Gabriela Rodrigues lamenta a morte da tia, Elcina Pereira, atropelada por um homem que dirigia sem CNH, sob efeito de entorpecentes e em alta velocidade. "A gente espera, de verdade, que a justiça aconteça. A gente não trata isso como um mero acidente, não. A gente não quer que ela vire mais uma estatística. A gente deseja, de verdade, que a justiça seja feita. A gente acredita, sim, que a justiça vai acontecer."

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