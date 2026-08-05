'A gente não quer que ela vire estatística': mulher quer justiça por tia morta por motorista sem CNH

Gabriela Rodrigues lamenta a morte da tia, Elcina Pereira, atropelada por um homem que dirigia sem CNH, sob efeito de entorpecentes e em alta velocidade. "A gente espera, de verdade, que a justiça aconteça. A gente não trata isso como um mero acidente, não. A gente não quer que ela vire mais uma estatística. A gente deseja, de verdade, que a justiça seja feita. A gente acredita, sim, que a justiça vai acontecer."