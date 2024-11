Confusão envolvendo fiscalização de painéis publicitários acaba em delegacia de Sobradinho

O diretor de Faixa de Domínio do DER (Departamento de Estrada de Rodagem), Lucas Santos de Farias, e dois funcionários do órgão foram levados à 35ª Delegacia de Polícia de Sobradinho, na manhã desta terça-feira (29). Segundo a Polícia Militar, houve um desentendimento entre eles e, agora, tanto a Polícia Civil quanto o DER vão apurar a ocorrência.



Os servidores acusam o diretor por prevaricação, já que teriam sido impedidos de fazer laudos contrários aos painéis de LED instalados nas vias do DF. Eles também dizem que foram assediados moralmente. Em conversa com a reportagem da TV Record, os funcionários confirmaram a denúncia.



A reportagem do DF RECORD questionou o diretor, que não quis gravar entrevista, mas negou todas as acusações.