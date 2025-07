Foragida na Itália, Zambelli usa conta alternativa para atacar STF em vídeo

A parlamentar licenciada Carla Zambelli (PL-SP) usou uma conta alternativa para publicar um novo vídeo com críticas ao STF (Supremo Tribunal Federal). “Olá, pessoal, aqui é Carla Zambelli. Muita coisa tem acontecido no Brasil, não é?”, diz no vídeo. Durante a gravação, Zambelli chama as tarifas anunciadas pelo governo americano — de 50% sobre todos os produtos brasileiros importados — de “Taxa Moraes”, em referência ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. “Faz muitos anos que o Moraes está brincando de ditador”, afirma.