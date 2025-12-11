Legislação e contratos com clínica
De acordo com o advogado, embora exista uma lei para proteção dos contratos com profissionais, há lacunas que precarizam as relações trabalhistas da classe
Últimas
Polícia prende suspeito de extorsão e ameaças online contra família no DF
Ele alugava imóveis por aplicativos e enviava mensagens com vídeos violentos para intimidar as vítimas
Caesb é acionada após possível vazamento de esgoto no Setor Bancário Sul, em Brasília
O local estava com um odor forte, indicando possível área de esgoto; companhia ainda não se manifestou
Polícia investiga golpes com foto de menino de 10 anos que foi esfaqueado no Entorno do DF
Criminosos criaram vaquinhas virtuais usando fotos da vítima para pedir dinheiro sob falsa alegação de tratamento médico
Relator da dosimetria cita ‘sonho’ por anistia e prevê a votação no Senado ainda em dezembro
Espiridião Amin considera que eventual pedido de vista não impacta calendário e prevê relatório na próxima terça-feira
Defesa Civil emite alerta para ventos fortes e voos seguem atrasados em Brasília e São Paulo
Os passageiros relatam dificuldades de comunicação com as companhias aéreas e incertezas sobre novos horários de voo
Administrador do Sol Nascente (DF) anuncia serviços presentes no RECORD nas Cidades
A estrutura está sendo preparada para atender os moradores próximo ao restaurante comunitário; o evento começará às 9h
Ciclone em SP provoca atrasos e cancelamentos de voos no Aeroporto de Brasília
Mais de 30 voos foram cancelados, e passageiros enfrentam longas filas e falta de informação sobre remarcações
Operação policial prende nove pessoas por tráfico de drogas no Distrito Federal e Entorno
O grupo trazia substâncias ilícitas embaladas como produtos para animais; 19 mandados foram cumpridos
Com honras militares, corpo de cabo assassinada é sepultado no Campo da Esperança
Soldado foi preso e confessou o crime, alegando legítima defesa; investigações continuam para esclarecer o caso
Justiça determina reembolso total de ingressos comprados online em até 7 dias
A decisão do Ministério Público do Distrito Federal avalia como abusiva a retenção da taxa de conveniência
Senado aprova mudança na idade para ingresso em carreiras policiais e militares
A nova faixa etária permite que candidatos tenham até 35 anos para praças e 40 anos para oficiais com especializações
Mostra internacional gratuita apresenta nova geração da arte italiana em Brasília
A mostra, que fica até fevereiro no Museu Nacional, conta com obras de 27 artistas nascidos entre as décadas de 90 e 2000
Atropelamento complica trânsito na Estrutural (DF) e causa longo congestionamento
Motoristas são aconselhados a evitar a área e optar pela pista Norte ou EPTG para contornar o problema
Ação na Rodoviária de Brasília oferece roupas grátis e incentiva moda sustentável
O projeto Varal Solidário permite que cada pessoa selecione até três itens, após um cadastro rápido