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R7 Brasília

Ministro Cláudio Brandão

Ministro do TST fala sobre os riscos das mudanças climáticas

Brasília|Do R7

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O ministro Cláudio Brandão reitera que as mudanças climáticas podem afetar diretamente na perda de empregos e ainda gerar sérias consequências à saúde

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