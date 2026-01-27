Logo R7.com
Prefeito Allyson Bezerra se manifesta sobre ser alvo de operação da PF

Ele é um dos alvos em uma operação da PF contra um esquema criminoso de desvio de recursos públicos e fraude em processos licitatórios no Rio Grande do Norte

Brasília|Do R7

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra (União), é um dos alvos em uma operação da PF (Polícia Federal) contra um esquema criminoso de desvio de recursos públicos e fraude em processos licitatórios no Rio Grande do Norte. Ele se manifestou sobre a operação.

