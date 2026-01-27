Prefeito Allyson Bezerra se manifesta sobre ser alvo de operação da PF
Ele é um dos alvos em uma operação da PF contra um esquema criminoso de desvio de recursos públicos e fraude em processos licitatórios no Rio Grande do Norte
O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra (União), é um dos alvos em uma operação da PF (Polícia Federal) contra um esquema criminoso de desvio de recursos públicos e fraude em processos licitatórios no Rio Grande do Norte. Ele se manifestou sobre a operação.
Últimas
Mais de 8 mil kits já foram retirados para a Corrida de Reis em Brasília
A corrida acontece em 31 de janeiro e a largada será em frente ao Palácio do Buriti, em Brasília
Justiça mantém condenação de advogado que acusou criança de 2 anos em escola do DF
O caso gerou grande repercussão, e o advogado foi condenado a pagar R$ 4 mil por danos morais à mãe da criança acusada
Farinha e suplementos: Receita apreende R$ 21 milhões em mercadorias irregulares no DF
A operação ocorreu na BR-020 e após o processo adequado, estes produtos poderão ser doados a instituições carentes
Criminalista explica consequências legais para quem grava violência e não intervém
O advogado criminalista Jonas Hipólito ressaltou que as testemunhas podem ser indiciadas por omissão de socorro
Testemunhas que filmaram agressão em Vicente Pires (DF) podem responder por omissão
Testemunhas não interferiram na briga, preferindo filmar o incidente; vítima está internado em estado crítico no hospital
Família alerta sobre pedido de ajuda falso em caso de adolescente agredido no DF
Apesar da vítima estar em estado gravíssimo em hospital particular, familiares confirmam que não solicitaram apoio financeiro
Outra vítima afirma ter sido agredida por piloto antes de caso em Vicente Pires (DF)
A outra vítima, que não quis se identificar, afirma que foi agredido com vários socos e um mata-leão de Pedro Turra
Idoso é sequestrado e tem carro roubado na garagem de casa em Samambaia (DF)
Ele foi levado até área rural, mas conseguiu retornar a pé até uma delegacia com ajuda de um casal que passava na região
Acidente com ônibus na BR-060 ocorreu após vacas invadirem a pista
Ônibus caiu em rio após motorista tentar desviar dos animais; 27 pessoas foram socorridas, incluindo um bebê de 10 meses
Após dois anos de planejamento, sargento comenta treino histórico dos bombeiros no DF
Atividade contou com participação de 50 militares especializados e três cães treinados, seguindo protocolos internacionais
Influencer de Águas Lindas de Goiás é agredida por ex-namorado em elevador de condomínio em Goiânia
Imagens mostram agressões que ocorreram no elevador e geraram repercussão nacional
Permanecem internados 3 pacientes atingidos por raio em manifestação em Brasília
Hospital Regional da Asa Norte atendeu 14 vítimas, três continuam hospitalizados
Estrutura cede após fortes chuvas e expõe tubulações em Arniqueira (DF)
Há alerta para mais chuvas durante a semana; casos semelhantes ocorreram em outras regiões como Ceilândia e Asa Sul
Ônibus com pacientes de Águas Lindas de Goiás despenca de ponte e cai em rio, em Goiás
O veículo caiu no rio Galinha, entre as cidades de Alexânia e Abadiânia; mergulhadores realizam buscas