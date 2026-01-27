Prefeito Allyson Bezerra se manifesta sobre ser alvo de operação da PF Ele é um dos alvos em uma operação da PF contra um esquema criminoso de desvio de recursos públicos e fraude em processos licitatórios no Rio Grande do Norte

Brasília|Do R7 27/01/2026 - 11h18 (Atualizado em 27/01/2026 - 11h17 ) X (Twitter)

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Google News

Link de compartilhamento