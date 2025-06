Vídeo: Baptista Junior diz que Freire Gomes ameaçou prender Bolsonaro se insistisse no golpe

Durante depoimento ao STF (Supremo Tribunal Federal) na ação penal contra uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, o ex-comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Junior disse que o ex-comandante do Exército e general da reserva Marco Antônio Freire Gomes teria ameaçado prender o ex-presidente Jair Bolsonaro se ele tentasse dar um golpe de Estado.



“O general Freire Gomes é uma pessoa polida, educada. Logicamente ele não falou essa parte com agressividade com o presidente da República, ele não faria isso. Mas é isso que ele falou. Com muita tranquilidade, com muita calma, mas colocou exatamente isso: ‘Se o senhor tiver que fazer isso, vou acabar lhe prendendo’”, disse Baptista Junior.



Freire Gomes levou bronca de Moraes No depoimento ao STF, Freire Gomes levou uma bronca do ministro do STF Alexandre de Moraes e o alertou por entender que o militar estivesse mentindo.



Moraes advertiu Freire Gomes depois de o general apresentar uma versão diferente da que tinha dado em depoimento à Polícia Federal sobre uma reunião em que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria apresentado aos então comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica um plano para um golpe de Estado.



Em depoimento à PF sobre aquela reunião, Freire Gomes tinha dito, “pelo que se recorda, que o almirante Garnier [Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha] teria se colocado à disposição do Presidente da República”.



No depoimento ao STF, Freire Gomes disse que “o almirante Garnier apenas demonstrou o respeito ao comandante-chefe das Forças Armadas, não interpretei como qualquer tipo de conluio”.



Nesse momento, Moraes o advertiu. “A testemunha não pode omitir o que sabe. Vou aqui dar uma chance à testemunha de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que dizer que mentiu na polícia. Não pode agora, perante ao Supremo Tribunal Federal, falar que não lembra, que ‘Talvez’, que ‘Eu estava focado somente no que eu pensava’”, destacou o ministro.



“Solicito que antes de responder pense bem. Ou o senhor falseou a verdade na polícia, ou está falseando a verdade aqui”, continuou Moraes.