Você sabia que o Banco BRB alcança 95% dos municípios brasileiros? Fruto da transformação tecnológica com foco em soluções inovadoras, instituição oferece serviços financeiros para clientes de fora do Distrito Federal. Leia o texto e saiba mais. Brasília|Do R7 29/03/2025 - 09h00 (Atualizado em 29/03/2025 - 09h00 )

Paulo H. Carvalho/Agência Brasília PAULO H CARVALHO

Não é novidade que o Banco BRB é o patrocinador máster da 1ª divisão do Campeonato Brasiliense de Futebol, o Candangão BRB 2025, pelo quarto ano consecutivo. Mas você sabia que o banco oferece serviços financeiros para clientes de fora do Distrito Federal? Hoje, a instituição financeira alcança 95% dos municípios brasileiros, fruto da transformação tecnológica com foco em soluções inovadoras.

A digitalização tem sido um dos grandes pilares dessa evolução. Atualmente, 97% das transações feitas pelos quase 9 milhões de clientes ocorrem por meio de canais digitais, reflexo do aprimoramento de serviços do banco que tem 58 anos de história.

Recentemente, o banco remodelou seu aplicativo de Mobile Banking, entregando um dos melhores apps do setor bancário. Com o Superapp BRB, o banco combina modernidade e praticidade, tornando a vida dos seus usuários mais simples e eficiente. Aprovado por mais de 65 mil usuários nas plataformas Google e Apple Store, o app alcançou a nota de 4,8, consolidando-se como um dos aplicativos mais bem avaliados do mercado.

Além disso, a plataforma digital do banco tem sido aprimorada com a integração de soluções que facilitam o acesso a produtos como investimentos, seguros e linhas de crédito, fortalecendo a experiência do usuário.

Em 2024, a carteira de crédito do BRB registrou aumento de 20,2%, e atingiu a marca de R$ 43 bilhões em dezembro. Em crédito consignado, o crescimento foi de 27%, atingindo R$ 17,4 bilhões.

