Zambelli diz estar de ‘consciência tranquila’ e que ‘nenhum ditador nos colocará de joelhos’ Deputada escreveu carta de prisão na Itália; leia Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 06/08/2025 - 13h03 (Atualizado em 06/08/2025 - 13h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Zambelli afirma estar com 'consciência tranquila' em carta escrita de dentro da prisão na Itália.

Ela declara que 'nenhum ditador nos colocará de joelhos', possivelmente se referindo ao ministro Alexandre de Moraes.

Condenada a dez anos de prisão, Zambelli também enfrenta perda de mandato e multa de R$ 2 milhões por invasão de sistemas do CNJ.

A deputada foi localizada após ser considerada foragida e sua defesa tenta reverter a prisão enquanto aguarda processo de extradição. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Licenciada desde 5 de julho por 127 dias, Zambelli viajou à Itália no início de junho Vinicius Loures/Câmara dos Deputados - 03/12/2024

A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) voltou a citar inocência e disse estar “de consciência tranquila”. A posição fez parte de carta escrita pela política de dentro da prisão, na Itália, e divulgada nesta quarta-feira (6).

Quero me pronunciar que estou sendo “Forte e Corajosa”, mantendo a fé e a cabeça erguida, uma consciência tranquila de alguém inocente", diz trecho da carta.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No texto, Zambelli também afirma que “nenhum ditador nos colocará de joelhos”. A colocação não deixa claro para quem foi direcionada, mas o histórico da deputada indica se tratar do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

As denúncias contra Zambelli, e outras decisões como bloqueio de bens e o pedido de extradição, foram apresentados foram encabeçadas pelo ministro.

‌



A manifestação foi escrita a próprio punho pela deputada. Leia:

Carla Zambelli escreveu a carta da prisão, na Itália Reprodução/Instagram @joaozambelli01

Por que Zambelli está presa?

Condenada pelo STF a dez anos de prisão, Zambelli também tem como punição prevista a perda de mandato e foi sentenciada ao pagamento de R$ 2 milhões. A decisão se refere à invasão dos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

‌



A deputada também foi apontada como foragida, ao viajar para a Itália para não cumprir a penalidade imposta contra ela. A parlamentar ficou com localização desconhecida por semanas, até ser encontrada pela polícia e ser levada presa.

A defesa tentou rever a prisão, mas ela segue em um presídio em Roma. O Brasil aguarda evolução de um processo de extradição, para que ela possa responder pela situação do próprio país.

‌



Ainda não há previsão de uma resposta definitiva para retorno da deputada, nem de quando deputados devem concluir análise para confirmar se ela perde o mandato parlamentar.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp