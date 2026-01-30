Às vésperas do Carnaval, PRF faz campanha por tolerância zero ao álcool no trânsito Dia Nacional da Conscientização do Álcool Zero no Trânsito promove testes de bafômetro por todo o país

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Hoje é o Dia Nacional da Conscientização do Álcool Zero no Trânsito, promovido pela PRF.

Ações incluem testes de bafômetro e educação sobre os perigos da combinação de álcool e direção.

Em 2025, 204 mortes foram registradas devido a motoristas embriagados, alta de 14% em relação a 2024.

Caldas alerta que 70% das mortes no trânsito poderiam ser evitadas com o respeito às leis de trânsito.

Neste dia 30 de janeiro é promovido o Dia Nacional da Conscientização do Álcool Zero no Trânsito. Uma ação criada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) que tem ações previstas em estradas de todo o país. Testes com bafômetro e abordagens educativas estão agendadas ao decorrer do dia.

Pode parecer estranho as autoridades anunciarem as blitz com antecedência, mas o porta-voz da PRF, Leandro Caldas, explica a estratégia: “Nosso intuito é fazer essa provocação. Estamos avisando sobre a campanha justamente para fazer com que o condutor que iria beber ou que bebeu não saia de casa”.

Além de prevenir acidentes, a operação visa sensibilizar condutores por todo o país sobre os problemas do álcool no trânsito. No período de janeiro a novembro de 2025, a PRF registrou 204 mortes em acidentes envolvendo motoristas embriagados nas estradas federais. Ocorreu uma alta de 14% em relação ao mesmo período em 2024. Além da multa de quase R$ 3 mil, que pode ser dobrada em caso de reincidência, dirigir alcoolizado pode levar a prisão por até três anos.

Caldas divulga que a campanha conta com o apoio dos órgãos do SNT (Sistema Nacional de Trânsito) e que todos os condutores abordados durante o dia precisarão fazer o teste do bafômetro e participar de dinâmicas que expliquem os efeitos colaterais das bebidas alcoólicas e os danos que a direção irresponsável pode trazer à sociedade. “Muita gente morreu por conta de um acidente em que ela não tinha nada a ver. Famílias que iam viajar e curtir as férias, acabaram perdendo um dos filhos por conta de uma pessoa irresponsável que bebeu e causou o acidente”.

Um copo de cerveja pode custar uma vida no trânsito Reprodução/Record News

Ele também faz um alerta ao período de Carnaval e afirma que a PRF já programa uma operação que ocorrerá durante as festas. “É uma época festiva e já sabemos que muita gente vai beber e dirigir. Então estamos mapeando os pontos próximos das rodovias, justamente para evitar que futuros acidentes ocorram”. Segundo o porta-voz, em torno de 70% das mortes no trânsito poderiam ser evitadas caso as leis e limites de velocidade fossem respeitadas.

“Vale a pena destacar que o trânsito hoje é uma das principais causas de morte no Brasil, se não me engano está em segundo colocado, perdendo só para doenças cardíacas [...] então as pessoas precisam ter essa consciência”, aponta o entrevistado durante o Conexão Record News desta sexta (30).

Ele reforça que a tolerância ao álcool atrás do volante é zero e que um mero copo de cerveja já consegue alterar os reflexos do motorista. Caldas indaga: “Você se sentiria seguro sabendo que o motorista do seu ônibus bebeu um copo de álcool antes de dirigir?”.

