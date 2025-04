PL mantém ofensiva política no Nordeste durante internação de Bolsonaro Partido continua mobilização em cidades do Rio Grande do Norte mesmo após atendimento médico e cirurgia do ex-presidente Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 17/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/04/2025 - 02h00 ) twitter

Bolsonaro participaria de atos do PL no Rio Grande do Norte José Aldenir/The News2/Estadão Conteúdo

Mesmo com o ex-presidente Jair Bolsonaro internado em recuperação após cirurgia, o PL (Partido Liberal) manteve a agenda de compromissos que estavam previstos no Nordeste para este mês. As ações fazem parte do programa “Rota 22″, voltada para ampliar o apoio político ao partido em cidades da região em que Bolsonaro tem maior rejeição.

O ex-presidente participaria das ações em cidades do Rio Grande do Norte, mas a necessidade de cirurgia em razão de uma obstrução intestinal fez com que a agenda do PL continuasse sem ele.

Os nove estados do Nordeste foram decisivos para a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. Na região, ele teve 69,34% dos votos, contra 30,66% de Bolsonaro, segundo apuração do segundo turno pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

De acordo com o cronograma do PL, cinco cidades do Rio Grande do Norte serão visitadas em abril sem Bolsonaro. Além de Portalegre e Patu, que já receberam ações do partido, o roteiro inclui as cidades Apodi, Caraúbas e Baraúna.

O partido ainda pretende realocar os compromissos que estavam previstos para Bom Jesus e foram afetados no fim de semana em que Bolsonaro passou mal.

Saúde de Bolsonaro

O ex-presidente passou nesta semana pela sexta cirurgia desde a facada sofrida na campanha eleitoral de 2018. O procedimento aconteceu em Brasília, onde ele está internado sem previsão de alta.

Após sentir um desconforto, o ex-presidente foi internado às pressas em Natal, mas depois foi transferido para Brasília em uma UTI aérea.

Segundo boletim médico emitido na quarta-feira (16), Bolsonaro apresenta “boa evolução clínica”, sem dor, sangramentos ou outras intercorrências. Ele continua com as sessões de fisioterapia motora e respiratória e segue sem previsão de alta hospitalar.

