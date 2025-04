Mais da metade das unidades de saúde e de ensino no Brasil não tem rampa para cadeirantes Ao todo, 26,4 milhões de pessoas moram em vias com o caminho de acessibilidade nas calçadas, segundo o Censo 2022 Cidades|Do R7 17/04/2025 - 10h00 (Atualizado em 17/04/2025 - 11h07 ) twitter

Amazonas, Pernambuco e Maranhão são os estados com menos acessibilidade Márcio Fernandes de Oliveira/Estadão Conteúdo/21.05.2008

Mais da metade (52,8%) dos estabelecimentos de saúde do país não tinham rampa para cadeirantes em 2022. Os dados são do Censo: Características Urbanísticas do Entorno dos Domicílios, divulgado nesta quinta-feira (17) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O estudo mostra ainda que 68,2% das unidades de ensino também não tinham o dispositivo de acessibilidade nas calçadas.

Segundo o levantamento, 96,3% dos estabelecimentos de saúde tinham presença de calçada no entorno. No entanto, apesar do alto índice, 45,7% destas calçadas tinham obstáculos para os pedestres.

Ao todo, 26,4 milhões de brasileiros moram em vias com rampa para cadeirantes, o equivalente a 15,2% do total de moradores do país. No intervalo de 12 anos, o número aumentou quatro vezes.

Em 2010, eram 6 milhões de pessoas que moravam em vias com acessibilidade, 3,88% da população pesquisada.

O Mato Grosso do Sul é o estado com o maior percentual de moradores com acesso a vias com rampa para cadeirantes (41,1%). Em seguida, aparecem o Paraná (37,3%) e o Distrito Federal (30,4%).

Na contramão, Amazonas (5,6%), Pernambuco (6,2%) e Maranhão (6,4%) são os estados com menos acessibilidade nas calçadas.

Sem rampas

O estudo mostra também que em 157 cidades não existem moradores em vias com rampas para cadeirantes, representando 2,8% do total de municípios, a maior parte deles localizados nas regiões Nordeste e Norte.

Em nenhum município brasileiro foi constatado 100% de moradores residindo em locais com presença da infraestrutura de acessibilidade.

Apenas 541 cidades (9,7% do total) têm acima de 30% dos moradores residindo em vias com rampas para cadeirantes, a maior parte no Sudeste e Sul.

Calçadas sem obstáculo

No Brasil, apenas 32,8 milhões de moradores residiam em vias calçadas livres de obstáculos em 2022. O valor equivale a 18,8% do total da pesquisa. Os menores percentuais encontram-se no Maranhão (4,7%), Piauí (4,9%) e no Acre (5,6%).

A pesquisa também revelou que os melhores resultados para a qualidade das calçadas encontravam-se em apenas 238 municípios (4,3% do total) com mais de 50% dos moradores residindo próximo de pavimentos sem obstáculos como, por exemplo, Ribeirão Preto (51,4%), Santos (64,5%) e Araçatuba (56,6%).

